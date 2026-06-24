Ciudad Victoria. - El accidente que ocurrió en el Acueducto Guadalupe Victoria, que costó la vida de un joven trabajador y otros cuatro lesionados, también dejó sin agua potable al 50 por ciento de la población de Ciudad Victoria.

Después de que fue localizado y rescatado el cuerpo del trabajador, comenzaron los trabajos de rehabilitación del Acueducto.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Victoria informó que estaban por concluirse los trabajos de confirmación de tierra, lo que servirá de base para la instalación del tubo de repuesto y sus conexiones.

Dicho tubo está soldado y listo para proceder a su instalación en el sitio.

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Accidente en acueducto deja sin agua a media Ciudad Victoria; activan reparto con pipas. Foto: Especial.

Después de terminar la base, llevó a cabo la colocación del tubo de 36 pulgadas, y posteriormente se procederá a instalar las abrazaderas de conexión con el Acueducto Guadalupe Victoria.

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Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que en las maniobras de reparación trabajan de forma coordinada con el Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Comapa, quienes tienen a cuadrillas con labores ininterrumpidas, para acelerar el restablecimiento del agua potable.

Los trabajos incluyen la sustitución del tramo afectado de tubería de plástico, reforzado con fibra de vidrio, por una sección de acero; que se instalará con abrazaderas especiales.

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Operativo emergente con pipas

Accidente en acueducto deja sin agua a media Ciudad Victoria; activan reparto con pipas. Foto: Especial.

Y para enfrentar el desabasto de agua, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que en conjunto con la Comapa se activó un operativo de asistencia con pipas en distintos sectores de la capital.

Dijo que el plan emergente consiste en abastecer con pipas de agua a las colonias afectadas, personas vulnerables, escuelas y hospitales, "seguimos trabajando y dando respuesta a esta situación, les pido su comprensión, que hagamos un uso responsable del agua y que estén atentos a los comunicados oficiales y conocer los avances en la normalización del servicio", expresó Gattás.

Para asegurar el vital líquido durante esta contingencia, pidió a la ciudadanía considerar la alternativa de solicitar, a través del número de atención 072, la atención de pipas para el envío de cuadrillas de abastecimiento de agua en los sectores críticos, reportando la falta del vital líquido.

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