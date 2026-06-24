LA PAZ, BCS., 24 de junio. — La Red Ciudadana Anticorrupción de Baja California Sur emitió un pronunciamiento público en el que llamó a servidores públicos y autoridades de los tres niveles de gobierno a respetar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad previstos en la Constitución, ante el ambiente político previo al proceso electoral de 2027.

El organismo ciudadano señaló que en los últimos meses se han observado en la entidad reuniones, recorridos y actividades públicas realizadas por servidores públicos fuera del ámbito territorial donde habitualmente desempeñan sus funciones, situación que -advirtió- ha generado un debate sobre el cumplimiento de los principios constitucionales que deben regir el ejercicio del servicio público.

Sin atribuir responsabilidades directamente, la Red precisó que corresponde exclusivamente a las autoridades electorales determinar si alguna conducta constituye una infracción; sin embargo, enfatizó que este tipo de actividades puede generar “una legítima preocupación respecto al respeto de la legalidad, la imparcialidad y la equidad en la futura contienda”.

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La red recordó que los artículos 41 y 134 de la Constitución establecen que la función electoral debe regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, además de “prohibir el uso de recursos públicos y de propaganda gubernamental para promover de manera personalizada a servidores públicos”.

Exhortó a las personas que ocupan cargos públicos a privilegiar el interés general sobre cualquier aspiración político-electoral, evitar el uso de programas gubernamentales, estructuras institucionales o mecanismos oficiales de comunicación con fines de posicionamiento político y fortalecer una cultura de integridad pública.

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Asimismo, llamó a las autoridades electorales, órganos de control y fiscalización a mantener labores de vigilancia dentro del ámbito de sus atribuciones y convocó a la ciudadanía a dar seguimiento al contenido difundido en medios de comunicación, redes sociales y espacios públicos para identificar posibles casos de promoción personalizada o utilización indebida de recursos públicos y, en su caso, hacerlos del conocimiento de las autoridades competentes.

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El posicionamiento fue firmado por la Red Ciudadana Anticorrupción de Baja California Sur, integrada y personas integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

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El pronunciamiento se da en un contexto de creciente actividad política en la entidad, previo al inicio formal del proceso electoral de 2027, y apenas después del arranque del registro de aspirantes a Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación.

Desde el año pasado actores políticos que actualmente solicitaron su registro, estuvieron realizando actividades en distintos municipios del estado.

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, sostuvo reuniones frecuentes en el municipio de Los Cabos, con grupos de empresarios y activistas... Lo mismo el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez, realizó en La Paz diversos eventos sociales, conciertos, rodadas en bicicleta y rifas de electrodomésticos en reuniones con simpatizantes. Ambos ya solicitaron licencia al cargo y presentaron su registro.

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