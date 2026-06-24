Cuernavaca, Mor. - Integrantes del Colectivo “Gustavo Salgado” anunciaron la instalación de un “plantón” permanente en el primer cuadro de Cuernavaca a partir de este jueves, en rechazo al aumento al pasaje del transporte público, que pasará de 10 a 13 pesos a partir del 1 de julio.

Los manifestantes, en su mayoría adultos mayores, encabezados por el regidor de Morena en Cuernavaca, Gabriel Rivas Ríos, marcharon desde El Calvario hacia el centro de la ciudad para expresar su inconformidad, al señalar que las unidades del transporte público se encuentran en malas condiciones y, en muchos casos, no se respetan los descuentos para personas de la tercera edad.

Durante la movilización, personas usuarias de silla de ruedas señalaron que la gratuidad anunciada para personas con discapacidad no representa un beneficio real, ya que la mayoría de las rutas no cuenta con condiciones de accesibilidad para su abordaje.

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Manifestantes instalan plantón en Cuernavaca por tarifa del transporte; rechazan aumento a 13 pesos. Foto: Especial.

Indicaron que únicamente pueden utilizar las llamadas Rutas de la Salud, aunque existen solo cuatro unidades para atender a toda la zona metropolitana de Cuernavaca, lo que limita su movilidad cotidiana.

Ayer, el coordinador general de Movilidad y Transporte, Jorge Alberto Barrera Toledo, informó que las personas adultas mayores sí pagarán pasaje en el transporte público, aunque conservarán una tarifa preferencial de cinco pesos al presentar su credencial del INAPAM.

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Inicialmente la gobernadora Margarita González Saravia anunció que este sector tendría acceso a gratuidad, junto con estudiantes y personas con discapacidad. Sin embargo, Barrera Toledo explicó que tras el diálogo con transportistas se alcanzó un acuerdo para mantener el esquema de apoyo económico dirigido a este grupo poblacional y conservar una tarifa reducida frente a la tarifa mínima autorizada que será de 13 pesos.

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Manifestantes instalan plantón en Cuernavaca por tarifa del transporte; rechazan aumento a 13 pesos. Foto: Especial.

Señaló que el objetivo es proteger la economía de este sector mientras se generan condiciones para ampliar beneficios y garantizar la operación del sistema.

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Jorge Toledo precisó que será necesario presentar la credencial del INAPAM para acceder al descuento, aunque adelantó que habrá un periodo de implementación para considerar a quienes todavía no cuentan con el documento.

De acuerdo con autoridades, en la zona metropolitana de Cuernavaca se estima una población cercana a 120 mil personas adultas mayores que podrían acceder al esquema preferencial.

dmrr/cr