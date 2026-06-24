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Mérida, Yucatán. - El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, puso en marcha el programa digital “Detector de Mentiras”, el cual pretende identificar y aclarar información que considera falsa o imprecisa y que, según las autoridades estatales, puede generar confusión entre la ciudadanía.
El Gobierno del Estado aseguró que esta iniciativa garantiza el acceso a información verificada y le permite ejercer su derecho de réplica, el cual está reconocido en la Constitución.
La estrategia, que será difundida a través de redes sociales, “surge en medio del creciente debate sobre la desinformación en plataformas digitales y el impacto que pueden tener las llamadas “fake news” en la opinión pública”.
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El Gobierno aseguró que la medida busca transparentar la información y responder a publicaciones que considera incorrectas, también abre la discusión sobre los límites entre el combate a la desinformación y la crítica hacia las acciones gubernamentales.
En esta primera emisión, el “Detector de Mentiras”, el gobernador abordó temas recientes como el supuesto paro total del sistema Va y Ven, el cual negó, así como información relacionada con contratos de publicidad en Tele Yucatán durante 2025, señalando que se trata de datos imprecisos o sacados de contexto.
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También, precisó que los Planteles del Renacimiento Maya no buscan cerrar escuelas ni atacar a la educación, sino una educación más completa, que incluya más inglés, tecnología, más cultura maya y vida saludable.
Hay que recordar que el expresidente Andrés Manuel López Obrador, también utilizó esta estrategia en sus “mañaneras”, la cual generó polémica y enfrentamientos con varios medios de comunicación porque en ese entonces se buscaba exhibir a los periodistas.
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dmrr/cr
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