Ciudad Victoria. - Al cumplirse más de 20 horas desde la ruptura de una tubería en el Acueducto Guadalupe Victoria, continúan las labores de búsqueda y rescate de un trabajador que se encuentra desaparecido desde el accidente, y quien ya fue identificado como Christian Arturo Cárdenas, de 20 años de edad.

Este martes el gobernador Américo Villarreal Anaya acudió al lugar del accidente, que se ubica a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Villa de Casas.

El mandatario tamaulipeco supervisó las acciones de búsqueda de los cuerpos de emergencia, acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya; con la presencia del secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga; del coordinador general de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González; y el director general de Conagua Tamaulipas, Jaime Cano Pérez.

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Buscan a trabajador desaparecido tras accidente en acueducto de Tamaulipas; Américo Villareal supervisa labores. Foto: Especial.

El titular de PC Tamaulipas, Luis Gerardo González, explicó que, “fue un accidente, lo que nos indican es que estaban trabajando en la segunda línea”, dijo que por la presión del agua pudiera ser que se produjo la ruptura en la primera línea del acueducto. Esto habría provocado una descarga de aproximadamente mil litros de agua por segundo.

Mencionó que la fuerza del flujo generó el colapso del material y esto ha complicado las tareas de búsqueda.

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“No vamos a dejar de trabajar hasta localizar al joven, la instrucción es realizar la búsqueda con todos los recursos disponibles, pero privilegiando en todo momento la seguridad del personal”, añadió González.

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Buscan a trabajador desaparecido tras accidente en acueducto de Tamaulipas; Américo Villareal supervisa labores. Foto: Especial.

En el lugar se encuentran los padres del joven desaparecido, así como otros integrantes de la familia, quienes se encuentran desesperados. Su papá se quejó de la lentitud con la cual se realizan las acciones de búsqueda, “miren lo que tardan en ponerse un arnés, ¿para qué tanto mecate para tan poquitos monos?”, expresó.

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Al respecto, Luis Gerardo González rechazó que exista lentitud en las acciones de búsqueda, y que la prioridad es evitar nuevos accidentes entre rescatistas y trabajadores. Destacó que el terreno presenta riesgos de derrumbes y cada elemento que ingresa debe hacerlo con casco, chaleco reflejante, arnés y línea de vida.

El informe oficial de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social indica que el accidente ocurrió a las 17:45 horas del lunes 22 de junio, durante los trabajos de construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria.

“El evento consistió en la ruptura accidental de una tubería de material PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio) de 36 pulgadas de diámetro, correspondiente a la primera línea del Acueducto", indica la Secretaría.

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