Ciudad Victoria.- Durante esta noche elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil mantienen las tareas de búsqueda y rescate de un trabajador, quien se encuentra desaparecido desde la tarde de ayer, cuando ocurrió una fractura en la línea principal del Acueducto Guadalupe Victoria.

El coordinador estatal de PC Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, informó que la persona realizaba labores en la construcción del nuevo acueducto, a la altura del kilómetro 28 de la carretera Ciudad Victoria a Villa de Casas.

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Trascendió que al ocurrir el accidente cuatro trabajadores lograron salir de la excavación, mientras que uno aún no ha sido localizado.

Las acciones de búsqueda se desarrollan de manera coordinada con distintas autoridades, con personal especializado de rescate en aguas rápidas e inundaciones (ERARI), así como un dron equipado con cámara térmica y un dron subacuático proporcionado por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

También colabora personal de la Secretaría de Seguridad Pública Tamaulipas, Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Comapa Victoria y Protección Civil Casas.

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Foto: Especial

El percance y la reparación

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Victoria que a las 17:30 del lunes, en las proximidades de la Estación de Rebombeo 1 del Acueducto Guadalupe Victoria, durante los trabajos de la empresa encargada de la construcción de la segunda línea, se suscitó una fractura en el acueducto actual en la línea de 36" de diámetro, generando una fuga de importantes dimensiones a la altura del kilómetro 27.

Esto obligó a detener el funcionamiento del Acueducto para proceder con su reparación.

Comapa Victoria se comprometió a informar a la ciudadanía respecto a los avances en la reparación y la afectación en el suministro del agua potable.

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afcl/LL