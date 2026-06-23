Juchitán.— Cerca de cumplir 47 años de operación, en agosto, la refinería Antonio Dovalí Jaime ha registrado incendios, fugas y derrames de gasolina y combustóleo, que en los últimos tres años han dejado nueve personas fallecidas y una alta contaminación.

A la medianoche de ayer, los dos quemadores de piso de la refinería, con el fuego y humo negro, mostraron la mezcla tóxica que respira la gente a su alrededor sin que las autoridades petroleras actúen.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende normalizar los siniestros que ocurren en sus instalaciones, como en Dos Bocas, el derrame del golfo de México, pero no lo podemos permitir”, dijo el ecologista Miguel Ángel García Aguirre, de la organización Maderas del Pueblo.

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En los últimos años no ha habido meses sin que se registren eventos contaminantes y siniestros en la refinería de Salina Cruz.

El pasado 11 de mayo, seis trabajadores petroleros resultaron heridos al explotar la torre de enfriamiento de la planta Hidros; dos días después falleció uno de ellos.

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Durante 2016, la refinería ha experimentado media docena de incendios por los llamados “paros técnicos” de las plantas Hidros y Catalítica.

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En diciembre de 2024, una tormenta provocó el desbordamiento de drenajes pluviales y aceitosos cerca de las instalaciones, que, al tener contacto con una chispa, originó un incendio que dejó dos trabajadores muertos.

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En ese caso y en otros similares, los petroleros han denunciado que Pemex dejó en el olvido la reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales e industriales que, en periodos lluviosos, desbordan el drenaje, se incendian o contaminan una bahía cercana de La Ventosa.

El 10 de febrero de este 2026 murieron tres petroleros cuando limpiaban un ducto en las instalaciones petroleras de Loma Larga, del Barrio de la Soledad, y tres más resultaron heridos con quemaduras.

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Debido a los accidentes constantes en la refinería de Salina Cruz, de manera inusual, el 27 de mayo de 2022, los petroleros del Taller de Mantenimiento paralizaron sus labores y demandaron la entrega de equipos.

Acusaron que desde hace cinco años no les proporcionan los zapatos.

Representantes de pequeñas empresas locales a las que aún les debe Pemex, denunciaron que durante 2023 y 2024 la refinería recibía al año 2 mil 500 millones de pesos para su mantenimiento, pero para 2025 el presupuesto cayó a mil 400 millones de pesos.

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Desde su construcción, la refinería de Salina Cruz introdujo en aguas del Pacífico, desde la playa de bahía La Ventosa, dos ductos para desfogar sus residuos, pero dichas tuberías ya tienen agujeros donde se fuga el chapopote, señalan pescadores de la zona.

Añadieron que con el chapo, un líquido negro viscoso parecido al combustóleo, no pueden tirar la red ni usar la lancha y menos ir a bucear para sacar ostiones, lo que ha provocado que queden sin trabajo hasta por dos semanas.

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En el mismo caso viven los productores de sal y pescadores de la comunidad de Salinas del Marqués, porque una boya que tienen enfrente, donde se “pegan” los buques petroleros para cargar crudo o combustóleo, se le revienta la manguera y cubre el mar y la playa.

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A los pescadores, Pemex les prometió la sustitución de sus equipos de pesca y a los salineros un equipo para refinar la sal que producen en sus estanques, pero siguen en espera.

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La empresa también tiene una red de ductos a lo largo de unos 300 kilómetros de Jáltipan, Veracruz, hasta Salina Cruz, que entre otros productos llevaba amoníaco y han registrado fugas, por lo que la población se ha visto obligada a salir de sus casas para buscar refugio.

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