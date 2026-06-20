Estados | 20-06-26 | 02:04 | Actualizada | 20-06-26 | 02:04 |

Oaxaca.— El abastecimiento de combustible a las diferentes estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y municipios de la región Valles Centrales se regularizó luego de que maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) dejaron libre por la noche y parte de la mañana del viernes la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex.

Durante cuatro días, entre 15 y 25 gasolinerías fueron cerradas cada día por la falta de combustible, lo que ocasionó compras de pánico que, a su vez, propició que se agudizara la crisis.

Desde el pasado lunes, los profesores tomaron la terminal de almacenamiento y despacho alrededor de las 10:00 horas de la mañana y liberaban las instalaciones por la madrugada. Conforme pasaron los días, redujeron las horas del bloqueo a la planta de Pemex. Ayer, la Sección 22 del SNTE tomó nuevamente la terminal.

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