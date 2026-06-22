Juchitán. Familias que viven en las colonias Aviación y Monte Albán, de la ciudad de Salina Cruz, reportaron dos fugas de combustóleo procedentes de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contaminaron calles y patios de los colonos.

La directora de Ecología del gobierno municipal de Salina Cruz, Diana González, lamentó que en ninguno de los dos derrames se presentara personal de Ductos de Pemex.

Desde la noche del sábado, personal de Protección Civil y policías municipales de Salina Cruz, con el acompañamiento permanente de la dirección de Ecología, procedieron a contener el combustóleo que cubrió una superficie de 300 metros cuadrados en la colonia Aviación, donde los vecinos expresaron sus temores por el fuerte olor del combustóleo derramado cerca de sus viviendas.

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