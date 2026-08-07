A su llegada al hospital, Perez Hilton habría logrado comunicarse y, según reportes, sus primeras palabras fueron: “Necesito ayuda”.

El creador de contenido fue ingresado el martes 4 de agosto a un hospital de Miami luego de realizar una transmisión en vivo en TikTok donde aparentemente mostraba intentos de autolesionarse.

Algunos clips que se viralizaron en redes lo mostraban desnudo y cubierto de sangre, por lo que aproximadamente 20 minutos después de que la policía llegara al lugar para brindarle atención, las unidades ingresaron a su casa para asistirlo.

Una fuente cercana a la familia declaró al “Daily Mail” que actualmente Pérez se encuentra “estable y alerta” y acompañado por su madre, Teresita Lavandeira.

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“Pero no creo que sea lo suficientemente consciente de sí mismo todavía (como para comprender exactamente lo que pasó)”, agregó el informante.

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Hilton también estaría pasando por un momento muy difícil. La fuente señaló que Mario Lavandeira Jr., su nombre real, estaba atravesando una buena etapa y emocionado por futuros proyectos antes del incidente.

La familia de Perez se encontraba con él cuando ocurrió la situación. A través de un comunicado, la familia, incluida su hermana Barbara Lavandeira, actualizó que cuando se percataron de que Perez estaba atravesando una severa crisis de salud mental y se estaba haciendo daño, Barbara, su sobrina y sus tres hijos salieron del lugar para evitar que presenciaran más trauma.

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Hilton realizó la transmisión en vivo a través de TikTok, la cual fue retirada después de 15 a 20 minutos debido a que la plataforma lo calificó como un “error del moderador”, según una declaración enviada a Deadline.

La familia también, según fuentes, se sorprendió por lo sucedido, ya que no creen que haya un factor específico que haya provocado el episodio, aunque sugieren que pudo estar relacionado con el estrés por una mudanza. Perez se había mudado de Las Vegas a Miami y tuvo dos hospitalizaciones a principios de este año, además de facturas médicas.

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