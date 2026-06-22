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Juchitán, Oax.– Una falla en la planta catalítica 2 de la refinería de Salina Cruz, provocó un incidente de “fuego controlado”, que durante tres horas lanzó lenguas de fuego y grandes columnas de humo negro sobre gran parte de la ciudad.
De acuerdo con las versiones de algunos petroleros, la falla en la planta catalítica 2, donde se producen los derivados del crudo como gasolina, diésel y turbosina, provocó que el producto en proceso de transformación se enviara a los quemadores, para evitar mayores riesgos.
“Salí de mi casa y vi la lumbre, serían como a las once de la noche de ayer domingo”, reveló un vecino de la colonia Juquilita, que, junto con otras seis, además de La Ventosa y Boca del Río, agencias de Salina Cruz, en el área de influencia de la refinería.
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Las grandes columnas de humo negro cubrieron la parte norte de la ciudad y causó temor entre la población. “No sabemos qué se quemó en la refinería, pero sí sabemos que cada que sale la lumbre de sus quemadores, respiramos aire tóxico”, añadió el colono.
En los últimos días, la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX), ha estado envuelta en una serie de acusaciones ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), por cinco eventos contaminantes, en este mes, por el derrame de combustóleo en unas seis colonias, de Salina Cruz.
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Al respecto, PEMEX informó ayer que logró contener la fuga detectada en la colonia Aviación, que salía del ducto de 16 pulgadas del tramo de la refinería a la Terminal Marítima de Salina Cruz. Hallaron el punto de filtración, lo sellaron y recuperaron el producto derramado, agregó.
LL
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