[Publicidad]
Manifestantes del Frente de Lucha Indígena Mazahuas y comerciantes de la Ciudad de México bloquearon este martes el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y 20 de Noviembre en el Centro Histórico, en demanda de vivienda.
María Soledad Ramírez, líder del grupo de manifestantes dijo a EL UNIVERSAL que las autoridades capitalinas les prometieron un predio para que 114 personas puedan habitarlo; sin embargo, acusó que ni siquiera se ha adquirido.
“No tenemos claro nada, nos prometen y nos prometen, pero no hay claro nada. Tenemos minutas firmadas desde 2022 y no nos han resuelto nada”.
Dijo que les ofrecieron una reunión con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, el próximo jueves. No obstante, los manifestantes solicitan un diálogo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Mundo
La OMS critica las nuevas políticas sobre vacunación infantil en EU; "no está en consonancia con décadas de evidencia científica", asegura
Espectáculos
Rosalía da de comer a 103 burritos mexicanos
Podcast
Espías rusos en México, un podcast de Ana Paula Ordorica
Impresa
Portada impresa del 12 de agosto del 2026
Historias
Horóscopos de HOY: VIRGO, asume tus errores sin pretextos y verás que te pasarán cosas buenas
Historias
¿Un rayo mató a 11 jugadores en un partido por brujería? La tormenta que estremeció al futbol
Al día
Ariadna Montiel acusa a Alito Moreno de buscar protección en EU tras señalamientos por corrupción
Espectáculos
¡Tini enseña el anillo! Rodrigo de Paul le pidió matrimonio a la cantante y ya preparan la boda