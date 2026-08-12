Manifestantes del Frente de Lucha Indígena Mazahuas y comerciantes de la Ciudad de México bloquearon este martes el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y 20 de Noviembre en el Centro Histórico, en demanda de vivienda.

María Soledad Ramírez, líder del grupo de manifestantes dijo a EL UNIVERSAL que las autoridades capitalinas les prometieron un predio para que 114 personas puedan habitarlo; sin embargo, acusó que ni siquiera se ha adquirido.

“No tenemos claro nada, nos prometen y nos prometen, pero no hay claro nada. Tenemos minutas firmadas desde 2022 y no nos han resuelto nada”.

Dijo que les ofrecieron una reunión con el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, el próximo jueves. No obstante, los manifestantes solicitan un diálogo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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