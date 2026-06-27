El Gobierno de la Ciudad de México informó que la 48 Marcha del Orgullo LGBT+ concluyó con saldo blanco y registró una afluencia aproximada de 550 mil personas, aunado a que se destruyeron más de 29 mil latas de cerveza y 178 botellas de bebidas destiladas, en una jornada que transcurrió en un ambiente de fiesta, ordenado, pacífico y sin incidentes relevantes.

Como resultado de los recorridos de supervisión realizados por personal de la Secretaría de Gobierno (Secgob), con corte a las 19:00 horas se aseguraron y destruyeron más de 29 mil latas de cerveza, 178 botellas de bebidas destiladas y 200 bolsas con bebidas alcohólicas preparadas (como azulitos, mojitos y otras), en las inmediaciones de Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Juárez.

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De igual forma, en el Zócalo capitalino fueron retiradas alrededor de 330 cervezas y una botella de tequila, además de realizarse una remisión por venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, como parte de las acciones para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada.

Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL.

De igual forma, quienes así lo decidieron, permanecieron en el escenario instalado sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, junto al Palacio de Bellas Artes, donde se llevaron a cabo diversas actividades culturales y artísticas en un ambiente de respeto e inclusión.

Dicho encuentro estuvo acompañado de diversas expresiones con motivo del Día Internacional del Orgullo, entre las que destacaron el concierto de Kenia Os, las bodas colectivas, el Fan Festival del Zócalo y la contramarcha, actividades que enriquecieron la jornada en un ambiente de libertad y respeto.

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Por su parte, la SSC desplegó 260 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, apoyados de 21 patrullas, 10 motopatrullas y cinco grúas, realizaron los cortes y desvíos a la circulación vehicular en las vialidades que se vieron afectadas, desde el punto de salida.

Además, por primera vez en su historia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) participó en la Marcha con un carro alegórico integrado por 30 policías pertenecientes a la comunidad LGBT+ de la SSC, quienes de manera voluntaria, se sumaron al recorrido.

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