Si bien junio no es el mes del orgullo LGBTIQ+ en todo el mundo, varios países, incluido México, sí realizan este sábado 27 su marcha o desfile Pride para conmemorar el Día Internacional de del Orgullo LGBT y exigir respeto e igualdad de derechos.

Miles de personas han salido este día a las calles para continuar con la resistencia y la lucha ante los desafíos que enfrenta la comunidad actualmente, entre el conservadurismo y el avance de la derecha, pero también para festejar lo que se ha conquistado.

Aquí te compartimos algunas de las movilizaciones que se llevan a cabo hoy.

Lee también Junio no es el mes del Orgullo LGBTI en todo el mundo; clima, una de las razones

Varios países realizaron este 27 de junio su Marcha del Orgullo LGBTIQ para exigir igualdad de derechos. Foto: EFE

Marcha del Orgullo de Budapest celebra volver a la "legalidad" tras la caída de Orbán

Pese al calor extremo, decenas de miles de personas participaron en la 31 Marcha del Orgullo de Budapest, la primera tras el fin de los 16 años de gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, que el año pasado intentó sin éxito prohibirla.

"Pride hubo, hay y habrá", fue el lema de la marcha, a la que se unieron varias decenas de miles de personas, según estima el portal Népszava.hu, una cifra lejos de las 380 mil que acudieron el año pasado desafiando la creciente criminalización de la comunidad LGTBI de las políticas del Orbán.

[Publicidad]

Lee también Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 pinta de colores las calles de la CDMX

La colorida multitud cruzó el centro de Budapest para avanzar por el puente Erzsébet y concluyó en el Vérmező uno de los parques más grandes de la ciudad, donde la marcha se convirtió en una fiesta al aire libre.

Sin miedo ni vergüenza

[Publicidad]

La menor participación puede tener que ver con las elevadas temperaturas de hasta 38 grados, un grado por debajo de la máxima histórica en la ciudad, que llevaron a los organizadores incluso a asegurar en redes sociales que ausentarse este año no supone ninguna vergüenza.

Lo que no ha habido en absoluto este año es miedo, después de que Orbán perdiera las elecciones del pasado abril y de que el nuevo gobierno conservador haya adelantado que acabará con la persecución de la comunidad LGTBI.

"Ahora pudimos organizar el Orgullo sin preguntas, de una manera legal, ya que la Policía no puso problemas", explicó a EFE Ede Balogh, uno de los organizadores del evento y portavoz.

[Publicidad]

Con todo, Balogh recordó que, pese a sus mensajes positivos, el nuevo gobierno del primer ministro Péter Magyar no ha dado pasos aún para derogar las leyes homófobas del Ejecutivo anterior.

Desde que ganó las elecciones de 2010, Orbán comenzó a restringir los derechos de las personas LGTBI, prohibiéndoles por ejemplo la adopción de niños.

También aprobó leyes que vinculaban la homosexualidad con la pedofilia, y el año pasado impulsó una reforma constitucional que permitía prohibir la Marcha bajo el argumento de proteger a los menores.

[Publicidad]

Lee también Marcha de orgullo gay en EU se convierte en protesta contra Trump; "es un mitin por nuestras vidas", afirman asistentes

Varios países realizaron este 27 de junio su Marcha del Orgullo LGBTIQ para exigir igualdad de derechos. Foto: EFE

Pese al calor, Múnich celebra Día del Orgullo con 230 mil personas

La ciudad de Múnich, capital del sureño estado federado de Baviera, acogió este sábado una marcha con motivo del Día del Orgullo LGTBI que reunió a 230 mil personas en plena ola de calor.

Según recogió la radiotelevisión pública de Baviera BR 24, que citó fuentes policiales, 200 agrupaciones reunieron a unas 230 mil personas en Múnich entre las 30 mil que desfilaron y otros 200 mil espectadores.

[Publicidad]

En Múnich, los termómetros marcaron este sábado una máxima de 38 grados.

El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) había señalado que la situación de Baviera era de "calor excepcional", porque "el sur de Alemania se encuentra bajo una extensa zona de alta presión, bajo la influencia de aire muy caliente procedente del norte de África".

En vista de los avisos por calor del DWD, la Policía de Múnich había invitado a través de redes sociales a "recordar beber suficiente líquido y cuidar los unos a los otros" durante la celebración del Día del Orgullo en las calles muniquesas.

[Publicidad]

Lee también "Tenemos una visión de inclusión", dice Sheinbaum a un día de la marcha LGBT; Segob atiende plantón de activistas trans

100 mil personas desfilan en Helsinki para celebrar el Día del Orgullo LGTBI

La capital de Finlandia, Helsinki, vio desfilar a miles de personas en la celebración del Día del Orgullo LGBTI+, una fiesta marcada por el colorido de la bandera del arcoíris que portaban quienes participaron en esta marcha.

Convocado bajo el lema "Crece la libertad", el desfile reunió a "aproximadamente 100 mil personas", según datos de la Policía de Helsinki citados por la radiotelevisión pública finlandesa Yle.

Los participantes desfilaron entre la Plaza del Senado hasta el parque histórico de Kaivopuisto, llenando de color, plumas, prendas de cuero y trajes de fiesta las calles de la cuidad más poblada de Finlandia, que tuvo un día soleado con una temperatura máxima de 25 grados centígrados.

Varios países realizaron este 27 de junio su Marcha del Orgullo LGBTIQ para exigir igualdad de derechos. Foto: EFE

París posterga marcha del Orgullo por ola de calor

Las altas temperaturas obligaron a postergar este fin de semana la marcha del Orgullo LGBT+ y un popular festival de música en París, a pedido de las autoridades para evitar aumentar la presión sobre los hospitales.

La mayor parte de Francia atraviesa esta semana una intensa y prolongada ola de calor con temperaturas que rondan los 40ºC (grados Celsius) y, según el servicio de meteorología Météo France, debería continuar el fin de semana en buena parte del país.

Lee también "¡Ni estando encerradas nos quedamos calladas!"; marchan por el Orgullo LGBT+ en Reclusorio Varonil de Santa Martha

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, pidió anular grandes eventos previstos el fin de semana como la Marcha del Orgullo, el festival de música Solidays y un encuentro de atletismo, so pena de prohibirlos "por decreto".

"La ola de calor excepcional" que dura desde el 21 de junio "pone a prueba a los servicios de emergencia y a los centros de salud", defendió la prefectura.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc