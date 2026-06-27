Andrea Luna recuerda cómo hace más de dos décadas sufrió discriminación por ser una mujer trans privada de la libertad, e incluso cómo sus amigas fueron golpeadas en centros de reclusión varoniles hasta perder la vida por el único hecho de tener un brillito labial, "solo por ser quienes eran".

Al recordar a su amiga Brandy, la directora del Colectivo Trans por la Libertad de Ser y Decir cuenta en la quinta Marcha del Orgullo LGBT+ en el Reclusorio Varonil de Santa Martha Acatitla que "los tiempos han cambiado" y que "se está reeducando a la población".

"Es reconocer también la apertura de las autoridades porque sin eso, esta marcha de la diversidad no podría ser. Es ver la felicidad de nuestras hermanas que existen y resisten", cuenta a EL UNIVERSAL la activista, quien desde hace más de 10 años acompaña a las poblaciones de la diversidad sexual privadas de la libertad.

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Al grito de “¡Ni estando encerradas, nos quedamos calladas!”, "esos mirones, también son maricones" y de "esos de negro (custodios) también les gusta el dedo", el contingente de la diversidad de Santha Martha recorrió el Reclusorio ante "la aprobación" y "algo de rechazo" de quienes observaban desde sus dormitorios, patios y áreas comunes del lugar.

"¡Fiu, fiu!", chiflaban los hombres a los colectivos trans y LGBT+. Los tacones, banderas de colores, pelucas improvisadas, brillos y maquillaje no pasaron desapercibidos.

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"¡Aquí está, la resistencia trans!", "Se ve, se nota que aquella también es jota" y "de noche, de día, arriba la putería", también gritaban entre los uniformes colgados color beige.

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Abel y Alex se besan y se abrazan en la explanada de Santa Martha, mientras entre papelitos de colores, globos y banderas se celebra el orgullo. Dicen que llevan apenas unos meses de novios, pero ya se quieren y se acompañan aunque no compartan el mismo dormitorio.

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"Fue muy romántico, es la primera pareja con la que vivo algo", comparte Abel, quien está en su proceso de transición.

Dice Abel que cuando entró a Santa Martha, le costaba mucho ser quien es, pero ahora con su pareja anda por todos lados agarrada de la mano. Ya "se le resbala" que uno que otro les grite "¡marranos!".

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Avanza aceptación de la comunidad LGBT

Guillermo Mandujano Rosillo, director de Penitenciaría de la Ciudad de México, señala a este medio que él ha visto un avance en la aceptación de las poblaciones LGBT+ privadas de la libertad.

"La importancia es visibilizar, el respeto a los derechos humanos. Nosotros reconocerles, que disfruten su día, es hacerlo notorio, que disfruten su día", expresó.

"Antes la gente era muy señalada, no se les respetaba. Los tiempos han cambiado", menciona Mandujano Rosillo, quien encabezó la marcha tomado del brazo de algunas personas de la diversidad.

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Para Mackenzie aún es difícil ser una mujer trans privada de la libertad porque, acepta, "la misma comunidad te discrimina". "Es enfrentar a la sociedad, es salir lo menos posible, te quieren extorsionar y hasta tienen celos de ti". Por lo mientras se siente cómoda con el Día del Orgullo en Santa Martha.

Willy llegó a Santa Martha en diciembre y narra que encontró una comunidad en quien refugiarse, pues afuera le gritaban "puto" por ser gay. "Los chavos nos tratan diferente, me he sentido más seguro. Somos de la misma comunidad y entre nosotros nos cuidamos. Amor es amor".

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Héctor comparte también a este medio que como hombre homosexual "es padre que haya libertad" en este centro varonil, y coincide con sus demás compañeros y compañeras que su tratamiento para el VIH, que atiende la Clínica Condesa, se los dan en tiempo y forma. "Es buena la diversidad sexual. No sé repriman, no es malo", expresa.

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Se estima que en el Reclusorio Varonil de Santa Martha Acatitla hay 180 personas de la diversidad sexogenelérica, entre las 50 personas trans y 220 viviendo con VIH.

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Al final de la marcha todas, todos y todos disfrutaron de un show de Drag queens al ritmo de Laura León, Britney Spears, Karol G, María José, Cazzu y Ariana Grande y Kylie Minogue, en acompañamiento de Misión Cristiana Incluyente.

Además se les hicieron pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis.

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