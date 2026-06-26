Con la llegada del fin de junio se acerca el Día Internacional del Orgullo LGBT+, celebrado a nivel mundial cada 28 de junio.

Esta fecha es una conmemoración global de la comunidad LGBTQ+ que busca promover la visibilidad, el respeto, la aceptación y la equidad de derechos para todas las personas, recordando la lucha histórica contra la discriminación de este grupo poblacional.

En la Ciudad de México la Marcha del Orgullo 2026 se llevará a cabo este sábado 27 de junio. Esta será la 48° edición de la jornada en la que miles de personas festejan, celebran y se pronuncian en pro de la diversidad sexual, de género y de identidades, y manifiestan la resistencia del movimiento en contra de las injusticias y la violencia que todavía existe para la comunidad LGBTQ+

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Marcha del Orgullo LGBT 2025. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL

30 ideas de frases para tus carteles de la Marcha del Orgullo 2026

En caso de que vayas a asistir a la edición 2026 de la marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBT+, aquí te dejamos 30 ideas de frases para que tus carteles griten "Pride".

“Marcho para que un día el closet ya no exista".

"Marcho para que un día sea seguro salir a las calles siendo quien soy y amando a quien amo".

"Orgullo hoy, mañana y siempre".

"El amor no necesita permiso".

"Más orgullo, menos prejuicios".

"Ser quien soy no es una opinión".

"Nuestros colores no se esconden".

"La diversidad nos hace más fuertes".

"Amar libremente es un derecho humano".

"Ni tolerancia ni silencio: respeto e igualdad".

"Mi identidad no necesita explicación".

"Sin diversidad no hay libertad".

"Orgullo es vivir sin miedo".

"Que nadie vuelva al clóset por miedo".

"Más amor, menos etiquetas".

"Mi existencia también merece celebrarse".

"La visibilidad salva vidas".

"No somos una moda, somos personas".

"No vine a encajar, vine a existir".

"Mi bandera también cuenta una historia".

"Mi orgullo es resistencia".

"Diferentes identidades, mismos derechos".

"Más arcoíris, menos estereotipos".

"El futuro es diverso".

"La diversidad no amenaza a nadie. La discriminación sí".

"No queremos privilegios, queremos igualdad".

"Derechos LGBT+ = Derechos humanos".

"La dignidad no se vota".

"Ninguna persona debería tener miedo de ser quien es".

"Visibles, presentes y orgulloses".

Marcha del Orgullo LGBTQ+ reúne a cientos de personas en Hermosillo. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

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