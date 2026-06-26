Tendencias | 26-06-26 | 15:32 | Actualizada | 26-06-26 | 15:32 |

Con la llegada del fin de junio se acerca el , celebrado a nivel mundial cada 28 de junio.

Esta fecha es una conmemoración global de la comunidad LGBTQ+ que busca promover la visibilidad, el respeto, la aceptación y la equidad de derechos para todas las personas, recordando la lucha histórica contra la discriminación de este grupo poblacional.

En la Ciudad de México la Marcha del Orgullo 2026 se llevará a cabo este sábado 27 de junio. Esta será la 48° edición de la jornada en la que miles de personas festejan, celebran y se pronuncian en pro de la diversidad sexual, de género y de identidades, y manifiestan la resistencia del movimiento en contra de las injusticias y la violencia que todavía existe para la comunidad LGBTQ+

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Marcha del Orgullo LGBT 2025. Foto: Diego Prado / EL UNIVERSAL
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30 ideas de frases para tus carteles de la Marcha del Orgullo 2026

En caso de que vayas a asistir a la edición 2026 de la marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBT+, aquí te dejamos 30 ideas de frases para que tus carteles griten "Pride".

  • “Marcho para que un día el closet ya no exista".
  • "Marcho para que un día sea seguro salir a las calles siendo quien soy y amando a quien amo".
  • "Orgullo hoy, mañana y siempre".
  • "El amor no necesita permiso".
  • "Más orgullo, menos prejuicios".
  • "Ser quien soy no es una opinión".
  • "Nuestros colores no se esconden".
  • "La diversidad nos hace más fuertes".
  • "Amar libremente es un derecho humano".
  • "Ni tolerancia ni silencio: respeto e igualdad".
  • "Mi identidad no necesita explicación".
  • "Sin diversidad no hay libertad".
  • "Orgullo es vivir sin miedo".
  • "Que nadie vuelva al clóset por miedo".
  • "Más amor, menos etiquetas".
  • "Mi existencia también merece celebrarse".
  • "La visibilidad salva vidas".
  • "No somos una moda, somos personas".
  • "No vine a encajar, vine a existir".
  • "Mi bandera también cuenta una historia".
  • "Mi orgullo es resistencia".
  • "Diferentes identidades, mismos derechos".
  • "Más arcoíris, menos estereotipos".
  • "El futuro es diverso".
  • "La diversidad no amenaza a nadie. La discriminación sí".
  • "No queremos privilegios, queremos igualdad".
  • "Derechos LGBT+ = Derechos humanos".
  • "La dignidad no se vota".
  • "Ninguna persona debería tener miedo de ser quien es".
  • "Visibles, presentes y orgulloses".
Marcha del Orgullo LGBTQ+ reúne a cientos de personas en Hermosillo. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL
Marcha del Orgullo LGBTQ+ reúne a cientos de personas en Hermosillo. Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

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