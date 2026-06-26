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Con la llegada del fin de junio se acerca el Día Internacional del Orgullo LGBT+, celebrado a nivel mundial cada 28 de junio.
Esta fecha es una conmemoración global de la comunidad LGBTQ+ que busca promover la visibilidad, el respeto, la aceptación y la equidad de derechos para todas las personas, recordando la lucha histórica contra la discriminación de este grupo poblacional.
En la Ciudad de México la Marcha del Orgullo 2026 se llevará a cabo este sábado 27 de junio. Esta será la 48° edición de la jornada en la que miles de personas festejan, celebran y se pronuncian en pro de la diversidad sexual, de género y de identidades, y manifiestan la resistencia del movimiento en contra de las injusticias y la violencia que todavía existe para la comunidad LGBTQ+
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30 ideas de frases para tus carteles de la Marcha del Orgullo 2026
En caso de que vayas a asistir a la edición 2026 de la marcha por el Día Internacional del Orgullo LGBT+, aquí te dejamos 30 ideas de frases para que tus carteles griten "Pride".
- “Marcho para que un día el closet ya no exista".
- "Marcho para que un día sea seguro salir a las calles siendo quien soy y amando a quien amo".
- "Orgullo hoy, mañana y siempre".
- "El amor no necesita permiso".
- "Más orgullo, menos prejuicios".
- "Ser quien soy no es una opinión".
- "Nuestros colores no se esconden".
- "La diversidad nos hace más fuertes".
- "Amar libremente es un derecho humano".
- "Ni tolerancia ni silencio: respeto e igualdad".
- "Mi identidad no necesita explicación".
- "Sin diversidad no hay libertad".
- "Orgullo es vivir sin miedo".
- "Que nadie vuelva al clóset por miedo".
- "Más amor, menos etiquetas".
- "Mi existencia también merece celebrarse".
- "La visibilidad salva vidas".
- "No somos una moda, somos personas".
- "No vine a encajar, vine a existir".
- "Mi bandera también cuenta una historia".
- "Mi orgullo es resistencia".
- "Diferentes identidades, mismos derechos".
- "Más arcoíris, menos estereotipos".
- "El futuro es diverso".
- "La diversidad no amenaza a nadie. La discriminación sí".
- "No queremos privilegios, queremos igualdad".
- "Derechos LGBT+ = Derechos humanos".
- "La dignidad no se vota".
- "Ninguna persona debería tener miedo de ser quien es".
- "Visibles, presentes y orgulloses".
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