El Mes del Orgullo LGBT+ en la Ciudad de México se consolida como un espacio de visibilización, derechos y, fundamentalmente, de salud comunitaria. Durante el transcurso de junio de 2026, diversas instituciones gubernamentales y colectivos civiles despliegan unidades móviles y módulos fijos para ofrecer un acceso inmediato a diagnósticos médicos.

El objetivo primordial de estas acciones radica en mitigar las barreras de acceso a la salud, garantizando que cualquier persona pueda conocer su estatus de forma segura, confidencial y sin costo alguno, promoviendo el autocuidado como un pilar fundamental de la conmemoración.

Aplican 394 pruebas de detección de Sífilis, VIH y Hepatitis C en penales de Oaxaca. Foto: Especial

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Las sedes institucionales y los servicios disponibles en la capital

De acuerdo con el portal oficial de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA), los puntos neurálgicos para la atención especializada se concentran en las Clínicas Especializadas Condesa (tanto la sede Cuauhtémoc como la sede Iztapalapa).

Estos centros brindan pruebas rápidas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sífilis y Hepatitis C durante todo el año, pero refuerzan sus horarios de atención operativa en el contexto de las movilizaciones del orgullo.

Según los protocolos del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida (CENSIDA), los resultados se entregan en menos de 20 minutos de forma totalmente confidencial y con consejería psicológica inmediata en caso de reactividad.

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Adicionalmente, el Instituto de la Juventud (INJUVE) y las unidades de salud móvil instaladas en puntos estratégicos (como la Zona Rosa y las inmediaciones del Monumento a la Revolución) se suman a los esfuerzos comunitarios.

Conforme a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la detección temprana mediante pruebas rápidas permite iniciar el tratamiento antirretroviral de forma inmediata, lo que no solo preserva la salud del paciente, sino que reduce la carga viral a niveles indetectables, impidiendo la transmisión del virus".

Más de 70 mil pruebas de VIH que fueron adquiridas por el gobierno de Veracruz carecían de registro sanitario, afirman las autoridades (ARCHIVO EL UNIVERSAL)

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Requisitos y recomendaciones para acudir a las jornadas de detección

La participación en estas jornadas de diagnóstico médico no requiere de afiliación previa a ningún sistema de seguridad social. Las autoridades sanitarias mexicanas detallan las siguientes especificaciones técnicas para los asistentes:

Presentar una identificación oficial con fotografía (exclusivamente para fines de registro interno y control de expedientes clínicos).

oficial con fotografía (exclusivamente para fines de registro interno y control de expedientes clínicos). No es necesario acudir en ayuno (los reactivos de las pruebas rápidas de sangre o fluido oral no sufren alteraciones por el consumo previo de alimentos).

(los reactivos de las pruebas rápidas de sangre o fluido oral no sufren alteraciones por el consumo previo de alimentos). Acudir con disponibilidad de tiempo (el proceso completo abarca desde el llenado de un cuestionario de evaluación de riesgo hasta la entrega de los resultados impresos).

de tiempo (el proceso completo abarca desde el llenado de un cuestionario de evaluación de riesgo hasta la entrega de los resultados impresos). Solicitar insumos de prevención gratuitos (los módulos distribuyen condones externos, internos y lubricantes a base de agua como parte del paquete de salud integral).

En concordancia con los manuales de procedimientos médicos del Gobierno de la Ciudad de México, el personal de salud brinda asesoría complementaria sobre la Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) y la Profilaxis Post-Exposición (PEP), herramientas químicas diseñadas para prevenir la infección por VIH antes o después de una posible exposición al virus, expandiendo así las alternativas de prevención médica para toda la población civil.

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