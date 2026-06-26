A ocho días de mantener un plantón en la Secretaría de Gobernación (Segob) y haber sido desalojadas de un salón que ocupaban, personas trans y no binarias bloquean la Avenida Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, a unas horas de que se realice la 48 Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ de la Ciudad de México.

Esto, también en exigencia de un diálogo con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla.

Además, colectivas respondieron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien en su conferencia de prensa mañanera de este viernes 26 de junio en Palacio Nacional abordó el tema.

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La mandataria federal afirmó que a las personas trans y no binarias les ha atendido la Secretaría de Gobernación ante sus peticiones, pero no directamente su titular, Rosa Icela Rodríguez.

"Algunas cosas corresponden al gobierno federal y otras corresponden a los gobiernos estatales (...) Pero se les ha atendido, no directamente por Rosa Icela, pero por equipo de la Secretaría de Gobernación", dijo Sheinbaum.

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Al respecto, la activista Victoria Sámano comentó en sus redes sociales que la titular del ejecutivo federal había dicho que su gobierno está abierto al diálogo y a garantizar los derechos de las personas trans.

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"Ya llevamos 8 días en el plantón de Segob, esperemos hoy tener una respuesta de Rosa Icela Rodríguez", señaló.

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Al reiterar que "el plantón trans resiste", amagaron con que si el subsecretario Medina Padilla no les agenda una reunión para la próxima semana, se mantendrán en plantón en la Av. Paseo de la Reforma.

"Si Arturo Medina no agenda una reunión para la próxima semana, nos instalaremos en Reforma. Con marcha o sin marcha, estaremos ahí. Exigimos justicia. El Estado juega, la resistencia organizada responde", advirtieron.

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