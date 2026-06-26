La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) destacó que fueron las personas juzgadoras federales emitieron sentencias que fortalecieron la protección de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual, particularmente en materias como matrimonio igualitario y reconocimiento de familias diversas, así como la identidad de género y rectificación de actas de nacimiento.

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, que se conmemora este sábado 28 de junio, la Jufed también recordó que se ha garantizado la seguridad social, derechos laborales para parejas del mismo sexo, protección de infancias y adolescencias frente a actos de discriminación.

“Detrás de los avances jurídicos que hoy protegen a las personas de la diversidad sexual en México han estado décadas de lucha social, litigio estratégico, protección constitucional, así como el trabajo técnico e independiente de las personas juzgadoras federales”, señaló la Asociación.

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A través de un comunicado, indicó que han sido las personas juzgadoras integrantes de la carrera judicial, quienes, mediante concursos de oposición y mérito profesional, contribuyeron a materializar el principio constitucional de igualdad y nodiscriminación. En ese proceso, explicó, los tribunales federales han sido una vía para hacer exigibles derechos que durante años fueron negados por prejuicios, exclusión institucional o normas discriminatorias.

En ese sentido, mencionó que estos criterios, alineados con estándares internacionales de derechos humanos, son resultado del trabajo profesional, especializado e independiente de las personas juzgadoras federales. Detalló que la carrera judicial constituye una garantía institucional para la protección de los derechos fundamentales, al asegurar que las decisiones jurisdiccionales se sustenten en el conocimiento técnico, la experiencia y la independencia.

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“Estos precedentes contribuyeron a consolidar estándares de igualdad y no discriminación que hoy forman parte del marco de protección de los derechos humanos en México. Porque la dignidad, la igualdad y la libertad no admiten excepciones”, aseguró.

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