Los partidos políticos en la Ciudad de México ya se están preparando para las elecciones intermedias de junio de 2027. Aunque no ha habido acercamientos formales, Morena, PT y PVEM buscarían una alianza electoral; el PRI también estaría interesado en ir de nuevo con el PAN, aunque esto parece complicado, pues Acción Nacional y Movimiento Ciudadano irían solos en las próximas elecciones.

En tanto, la disputa por el control del Partido de la Revolución Democrática Ciudad de México se mantiene entre el grupo de Nora Arias y Alan Lobo Rodríguez.

Héctor Díaz Polanco, dirigente de Morena en la capital, comentó el pasado 3 de junio que están creando mecanismos para que la gente se informe sobre los logros de gobierno, de cara a las elecciones intermedias.

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Abundó que esto lo harán a través de módulos que tienen por toda la Ciudad y las asambleas informativas y de debate que van a organizar con el Comité Ejecutivo Nacional. “La idea es que la gente no sólo se pueda informar mediante recibimiento de información concreta y práctica, sino al mismo tiempo, pueda opinar. Si la gente no participa en los procesos entonces puede ser presa fácil de estas campañas que están en acción”.

En este sentido, mencionó que también en la Ciudad, con apoyo del CEN nacional, se revisarán los perfiles de candidatos para evitar postular gente vinculada con actividades delictivas. “Si nosotros permitimos que aparezcan a nuestro interior personas que no tienen buena fama por razones sólidas de acciones anteriores o puntos de vista que no comulgan con nuestro pensamiento y nuestra estructura de principios, entonces estaremos en problemas en graves”.

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Díaz Polanco señaló que ni el PVEM ni el PT se han acercado para platicar sobre una posible alianza electoral; sin embargo, subrayó, no plantean romper su alianza.

“No ha habido ni una sola petición [del Partido Verde] en este sentido, yo creo porque están muy ocupados, pero lo que yo digo es que no se puede hacer política telepática, si quieres algo lo comunicas”.

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Guardianes verdes

Jesús Sesma, secretario general del PVEM, precisó que desde hace varios meses comenzaron a trabajar de cara a las elecciones del próximo año. Expuso que iniciaron su estrategia de Guardianes Verdes para identificar los principales problemas que enfrentan las personas en sus alcaldías.

También comentó que están reforzando su estructura partidista y que tienen buenos cuadros para ir solos en las elecciones, aunque aún no le cierran la puerta a una alianza con Morena y PT.

“Siempre tiene que haber la intención de diálogo, nosotros siempre vamos a estar abiertos a dialogar con nuestros aliados de Morena y el PT, no tenemos soberbia; sin embargo, tenemos que ser muy claros: nosotros no necesitamos ni requerimos de nadie para poder tener vida propia, nunca se ha perdido el registro en la Ciudad de México y tenemos un crecimiento que hemos fortalecido”.

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Sesma precisó que para que se dé una alianza, se deben respetar la autonomía y la vida propia de cada partido. “Si hay intención por parte de nuestros aliados de tener alguna reunión, con mucho gusto nos sentamos, pero nosotros estamos construyendo para poder ir con esta construcción que está haciendo el Partido Verde para poder ir solos”.

Comentó que solicitará licencia como diputado local en septiembre para concentrarse de lleno en las elecciones de 2027.

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Mantener la alianza

Ernesto Villarreal, comisionado político del PT, mencionó que están nombrando responsables políticos en cada alcaldía y distrito, quienes se encargarán de armar la estructura electoral; y desde la Dirección Nacional están formalizando la alianza electoral con Morena y el PVEM.

“Estamos construyendo la coalición como ya se ha anunciado a nivel nacional, pero próximamente estaremos convocando a las mesas estatales de la coalición. Esto ¿qué quiere decir?, que nosotros en el PT estamos en el marco del acuerdo nacional de buscar en el mayor número de estados y en el mayor número de casos una coalición”, sostuvo.

Aceptó que no han tenido ningún acercamiento con sus aliados, pero “la dinámica de la coalición nacional seguramente muy pronto nos convocará para buscar puntos de encuentro en la Ciudad”. Destacó que será importante que puedan ir juntos en este proceso intermedio, aunque dejó en claro que también se están preparando para ir solos, si fuera el caso.

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Apuntó que tienen muy buenos perfiles para competir en las alcaldías y que si se formaliza la alianza con Morena y PVEM, buscarían como mínimo lo que actualmente tienen, es decir, encabezar una alcaldía y diputaciones locales. “Yo creo que sí logramos tener una campaña de unidad de las izquierdas, si encontramos el mismo modelo que utilizamos en el año 2024 en esta figura de un sólo logo [para] los partidos para no andarse peleando, no tengo dudas que podríamos, no solamente ratificar lo que hoy tenemos, inclusive recuperar algunas demarcaciones que hoy no gobernamos”.

Voto útil

La presidenta del PAN en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, remarcó que están unidos y que durante los próximos meses se acercarán con las y los capitalinos, tocando sus puertas, para ofrecerles verdaderas propuestas para la Ciudad y no “ideas fugaces o banales”.

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Compartió que en 2027 aspiran a recuperar lo que les robaron, por ejemplo, la alcaldía Álvaro Obregón. Cuestionada sobre una posible alianza con el PRI, indicó que no está negada ni cerrada, pero que es 100% fiel a lo que ha dicho el presidente nacional del partido, Jorge Romero, de ir solos en las elecciones.

“Si cambian las cosas después, insisto, en un análisis, será otra cosa, pero yo, si a mí me preguntas, yo sigo enfocada en ello [trabajar para ir solos] y no tengo por qué cambiar mi foto panorámica por destellos de repente”.

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La panista remarcó que “somos el voto útil, somos el voto necesario, somos el voto urgente que tienen que dar las y los capitalinos. Más allá, insisto, de poder salir de un bache, estoy convencida que la trascendencia de los gobiernos panistas ha logrado que esta Ciudad mantenga condiciones y calidad de vida, y para muestra un botón: Benito Juárez y Miguel Hidalgo, que ya llevan muchos años siendo panistas, hoy son ejemplo de cómo se pueden cambiar las cosas desde el gobierno para bien de las y los capitalinos”.

Defensores de la CDMX

Israel Betanzos, líder del PRI en la capital, refirió que de cara a las elecciones del próximo año están en busca de los Defensores de la Ciudad, por lo que están revisando perfiles, renovando el seccional del partido, viendo reafiliaciones, trabajando con jóvenes, realizando giras y tocando las puertas de la ciudadanía para decirles que si en algún momento el partido se alejó de las causas sociales, “hoy estamos más cercanos a ellas y escuchándolos sobre qué quieren, qué buscan y qué quieren que se modifique para el partido”.

Aseguró que están trabajando para ir solos en las elecciones y que lo sucedido en Coahuila los anima, aunque no cerró la puerta para construir una alianza con el PAN y le recordó al blanquiazul que los votos del tricolor fueron decisivos para ganar alcaldías y diputaciones en 2024.

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“Hoy lo que tiene Acción Nacional, pues la verdad, es que sin el PRI no logra ganar y nosotros sin ellos tampoco; entonces creo que debemos pensar primero en la ciudadanía, en una construcción, en una visión de futuro a corto, mediano y largo plazo, pero por supuesto que estamos preparados para irnos solos”, puntualizó.

Indicó que están atentos a construir y a no de depender de otros partidos políticos, pero “creo que debemos pensar todos por el bien superior, ya lo dijo apenas el dirigente nacional Alejandro Moreno, que está haciendo las invitaciones para que hagamos esta gran construcción y esta alianza por el bien de los ciudadanos”.

Por último, comentó que el PRI aspira a ganar espacios, pero sobre todo, la confianza de los ciudadanos el próximo año.

Ganar territorio

Alejandro Piña, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, expuso que están más fuertes que nunca y listos para la elección de 2027. Afirmó que cada día cuentan con más simpatía del electorado en la Ciudad de México.

Sostuvo que no están improvisando y que su ruta de cara a las elecciones es estar cerca de las y los vecinos para escuchar sus demandas. Precisó que gracias a sus senadores, diputados federales, locales y concejales están territorializando a todo su movimiento.

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“Con todo lo que está sucediendo hoy en la Ciudad, con una ciudadanía enojada y con falta de optimismo frente a los pobres resultados que entrega el gobierno, pues, evidentemente, Movimiento Ciudadano se consolida como la alternativa que puede dar causa a todos esos problemas que padecemos.

“Nosotros en 2027 aspiramos a consolidarnos en territorios, a ganar alcaldías, a tener una representación importante en el Congreso de la Ciudad. Hoy somos la segunda fuerza ya en la Ciudad, así lo dicen las encuestas y eso lo vamos a acreditar en el proceso de 2027 con mayor representación desde el Congreso de la Ciudad y las concejalías, y, por supuesto, esto para nosotros es simplemente la primer aduana, la primer meta que tenemos que cruzar para llegar a 2030 y poder gobernar esta Ciudad”, concluyó.

Disputa por el PRD

El mes pasado, en acatamiento a lo determinado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Electoral local otorgó legalmente la presidencia del PRD en la Ciudad de México a Alan Lobo Rodríguez, mientras que Karla López Celis quedó como vicepresidenta.

La diputada local del PRD Nora Arias lamentó esta decisión y apuntó que lo único que busca este grupo es hacerse de las prerrogativas del partido.

La vigente dirección estatal del PRD expuso que con esta sentencia se concluye definitivamente la cadena impugnativa que demoró meses la operación cotidiana con sus militantes.

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