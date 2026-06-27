[Publicidad]
El alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado, participó en la Jornada Permanente en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Nación, donde hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes a fortalecer la unidad en torno al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.
El edil destacó que la transformación que vive México debe seguir consolidándose con organización, participación y cercanía con el pueblo.
“¡Estamos muy felices por la transformación! Salimos con ánimo renovado, salimos activos, salimos con fuerza a defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada”, dijo.
Lee también Muros verdes colocados en 8 estaciones de Línea 2 del Metro costaron 5 mil 693 pesos por M2: STC; precio es inferior al comercial, asegura
Durante el evento, Fernando Mercado afirmó que el movimiento tiene la responsabilidad de mantenerse unido y colocar siempre por encima de cualquier interés particular el bienestar del país y del pueblo de México.
“Los intereses del proyecto y del país tienen que ir por encima de cualquier interés personal. Nuestra razón de ser siempre debe ser el pueblo de México”, señaló.
[Publicidad]
Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que la continuidad de la transformación requiere fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria y la participación de la militancia.
Lee también Vuelven a capturar a "El Alexis", presunto integrantes de la Unión Tepito; portaba brazalete de seguridad en la pierna
El morenista también convocó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y un enérgico: ”¡Viva México!”
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
jecg
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Christian Chávez recuerda a su niño interior con emotivo mensaje por el Pride
Metrópoli
Fuertes lluvias provocan inundaciones en la GAM; brigadas atienden encharcamientos en el norte de CDMX
Tendencias
¿"Burro” de Shrek tendrá su propia película?; esto se sabe
Universal Deportes
El amargo recuerdo de Alex Aguinaga, en el México vs Ecuador de Corea-Japón 2002
Espectáculos
¡Y me solté el cabello…! Aquí te dejamos las mejores canciones para celebrar el pride
Al día
No son decoración: Los beneficios de los muros verdes instalados en la Línea 2 del Metro CDMX
Al día
Google tiene un sistema de alarma sísmica que salvó vidas en Venezuela ¿Cómo activarla?
La Roja
¡Indignante! Intentan agredir a influencer alemán mientras paseaba en Tepito