El alcalde de la Magdalena Contreras, Fernando Mercado, participó en la Jornada Permanente en Defensa de la Soberanía y del Proyecto de Nación, donde hizo un llamado a la militancia y a las y los simpatizantes a fortalecer la unidad en torno al movimiento que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

El edil destacó que la transformación que vive México debe seguir consolidándose con organización, participación y cercanía con el pueblo.

“¡Estamos muy felices por la transformación! Salimos con ánimo renovado, salimos activos, salimos con fuerza a defender el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, de Claudia Sheinbaum y de Clara Brugada”, dijo.

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En el evento, Fernando Mercado expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto: Especial.

Durante el evento, Fernando Mercado afirmó que el movimiento tiene la responsabilidad de mantenerse unido y colocar siempre por encima de cualquier interés particular el bienestar del país y del pueblo de México.

“Los intereses del proyecto y del país tienen que ir por encima de cualquier interés personal. Nuestra razón de ser siempre debe ser el pueblo de México”, señaló.

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Asimismo, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al señalar que la continuidad de la transformación requiere fortalecer el trabajo territorial, la organización comunitaria y la participación de la militancia.

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El morenista también convocó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y del proyecto de transformación, concluyendo su intervención con un llamado a la unidad y un enérgico: ”¡Viva México!”

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jecg