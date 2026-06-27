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La noche del viernes 26 de junio, fue localizada y clausurada una toma clandestina de turbosina en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la extracción ilegal del combustible se registró en un inmueble ubicado en avenida Tepatitlán, lote 1997.
Precisó que en el local que operaba como jarciería se encontraron 45 bidones de 50 litros cargados de combustible.
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“En un local que funciona como jarciería, ubicado en un inmueble de planta baja y un nivel, se localizó la toma activa y con fuga, por lo que de inmediato se laboró para su clausura. Asimismo, se encontraron 45 bidones de 50 litros cargados con el combustible”, indicó la SGIRPC.
En los trabajos de clausura participó personal especializado de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional.
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Las autoridades informaron que, luego de clausurar la toma ilegal de hidrocarburo, no existe riesgo para la población.
Este sábado el sitio permaneció custodiado por elementos federales, mientras se realizaron trabajos de excavación por parte de personal de Pemex y Protección Civil.
Será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de dar seguimiento al caso.
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