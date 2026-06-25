En la Ciudad de México la cifra de homicidios culposos aumentó en los primeros cinco meses del presente año, comparado con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con estadísticas de los datos reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Entre enero y mayo de 2025 se registraron 285 carpetas de investigación por homicidio culposo, mientras que en el mismo periodo de 2026 se abrieron 348 carpetas, es decir, un aumento de 22.1%. La alcaldía que presenta más casos del delito en los primeros cinco meses de este año es Gustavo A. Madero con 50; Iztapalapa se encuentra en segundo lugar con 48 casos, mientras que la Cuauhtémoc suma 33.

Tlalpan suma 26 casos, seguida de la Miguel Hidalgo con 21 averiguaciones; la Venustiano Carranza con 20 y de la Benito Juárez con 19. La alcaldía Xochimilco presentó 17 carpetas por el delito, seguida de Iztacalco y Coyoacán con 16 casos cada una.

Álvaro Obregón sumó 15 investigaciones, seguida de Cuajimalpa con 11 y de la Magdalena Contreras con 8. Mientras que Tláhuac y Azcapotzalco tienen seis casos cada una y Milpa Alta cuatro.

En el informe del SESNSP hay 32 casos de homicidio culposo de los cuales no se tiene especificado en qué alcaldía ocurrieron.

De acuerdo con los datos del SESNSP del 1 de enero al 31 de mayo se abrieron 345 casos en la variante de no especificado; mientras que con uso de arma de fuego se abrieron tres investigaciones.

[Publicidad]

Las alcaldías donde se registraron los casos con uso de arma de fuego son Milpa Alta, Iztapalapa y Venustiano Carranza con un caso cada una.

Homicidio doloso disminuye

En tanto, el delito de homicidio doloso presentó una reducción en el número de carpetas de investigación en el mismo comparativo. De enero a mayo de 2025 se contabilizaron 322 casos, pero en el mismo periodo de 2026 la cifra fue de 307, una reducción de 9.5%.

La alcaldía que concentró el mayor número de investigaciones por el delito fue Iztapalapa con 74.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.