La tarde de este sábado se registró un incendio en un restaurante ubicado en Santa Fe, lo que derivó en la evacuación de 800 personas, como medida de prevención.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el incendio se registró en una bodega del establecimiento, y no se reportaron personas lesionadas.

Personal de la secretaría y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio ubicado en Prolongación Vasco de Quiroga y Privada Vasco de Quiroga en Lomas de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa.

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“Servicios de emergencia laboran en Prolongación Vasco de Quiroga y Privada Vasco de Quiroga, col. Lomas de Santa Fe, @cuajimalpa_gob, para sofocar el incendio que se registra en la bodega de un restaurante.

“Como medida de prevención se evacuó a 800 personas de la periferia. Al momento, sin reporte de lesionados”, informó la SGIRPC a través de su cuenta de X.

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Tras controlar las llamas, bomberos procedieron a realizar labores de enfriamiento y remoción de escombros.

#AlMomento, informo que atendimos el reporte de un incendio en un restaurante ubicado en la Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa. El incendio se extinguió y realizamos labores de ventilación. No se reportan personas lesionadas.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/20C5pRBZiu — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) June 27, 2026

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A través de su cuenta de X, el jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova difundió un video en el que se observa a los bomberos ingresar a la zona del siniestro.

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“Informo que atendimos el reporte de un incendio en un restaurante ubicado en la Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa. El incendio se extinguió y realizamos labores de ventilación. No se reportan personas lesionadas”, indicó.

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jecg