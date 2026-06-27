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Morena anunció que, con corte a las 17:00 horas de este 27 de junio, tiene 277 aspirantes registrados con el fin de presidir las Coordinaciones Estatales de Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; 123 fueron presenciales y 154 se hicieron en línea.
Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, destacó que la entidad con más registros es Guerrero y el estado con menos fue Colima.
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