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Chalco, Méx. -Un total de 11 ejemplares de fauna exótica fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, como parte de una investigación por posible maltrato animal.
En la diligencia también fue detenido un hombre identificado como Brandon "N", quien dijo dedicarse a la compra y venta de especies exóticas y no acreditó la documentación para su manejo y resguardo.
La investigación comenzó tras una denuncia por posible maltrato animal. Con esos datos, un juez autorizó la orden de cateo para el inmueble.
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En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal de Chalco y Protección Civil.
Durante la diligencia localizaron:
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- Un puma macho
- Una puma hembra
- Un ocelote
- Dos papiones sagrados
- Un león africano
- Un cachorro de tigre blanco
- Dos lémures de cola anillada
- Una iguana verde.
De acuerdo con la investigación, Brandon "N" no presentó documentos o registros para acreditar el manejo y la contención de los ejemplares, ni autorizaciones para mantenerlos bajo resguardo.
El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones. Los animales permanecerán bajo resguardo hasta que las autoridades determinen su reubicación.
dmrr
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