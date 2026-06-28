Chalco, Méx. -Un total de 11 ejemplares de fauna exótica fueron asegurados durante un cateo en un inmueble de San Gregorio Cuautzingo, municipio de Chalco, como parte de una investigación por posible maltrato animal.

En la diligencia también fue detenido un hombre identificado como Brandon "N", quien dijo dedicarse a la compra y venta de especies exóticas y no acreditó la documentación para su manejo y resguardo.

Aseguran 11 animales exóticos en Chalco; detienen a un presunto traficante. Foto: Especial.

La investigación comenzó tras una denuncia por posible maltrato animal. Con esos datos, un juez autorizó la orden de cateo para el inmueble.

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En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Policía Municipal de Chalco y Protección Civil.

Durante la diligencia localizaron:

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Un puma macho

Una puma hembra

Un ocelote

Dos papiones sagrados

Un león africano

Un cachorro de tigre blanco

Dos lémures de cola anillada

Una iguana verde.

Aseguran 11 animales exóticos en Chalco; detienen a un presunto traficante. Foto: Especial.

De acuerdo con la investigación, Brandon "N" no presentó documentos o registros para acreditar el manejo y la contención de los ejemplares, ni autorizaciones para mantenerlos bajo resguardo.

El inmueble quedó asegurado mientras continúan las investigaciones. Los animales permanecerán bajo resguardo hasta que las autoridades determinen su reubicación.

dmrr