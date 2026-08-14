La transición hacia nuevas energías no ocurre igual para todos los consumidores. Bajo esta premisa, GAC, grupo automotriz global con casi tres décadas de trayectoria, ofrece alternativas para responder a distintos recorridos, estilos de vida y etapas de adopción tecnológica.

Desde 2023, cuando consolidó en México su primera filial directa en Latinoamérica, el grupo comercializa 10 modelos en el país y conforma una de las ofertas multienergía más amplias entre las nuevas marcas automotrices presentes en la región.

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GAC México fortalece su estrategia multienergía

Con presencia en más de 70 países y regiones, GAC ha fortalecido su operación en México con la comercialización de 12,000 vehículos y presencia en toda la República Mexicana, reflejo de una estrategia diseñada para atender las particularidades del mercado nacional bajo la visión “En México para México”.

Frente a necesidades de movilidad cada vez más diversas, el grupo automotriz ha integrado un portafolio de 10 modelos que combina innovación tecnológica, atributos premium y una estrategia multienergía, con alternativas pensadas para distintos hábitos de uso y etapas de adopción.

Desde vehículos a gasolina, híbridos, híbridos enchufables y completamente eléctricos, la marca centra la conversación en cinco modelos estratégicos: EMZOOM, AION UT, GS7 PHEV, GS4 MAX HEV y GS8 HEV.

Esta selección permite observar cómo la marca articula diseño, tecnología, eficiencia y confort para atender diferentes formas de movilidad en México.

EMZOOM: diseño deportivo para quienes prefieren gasolina

Para usuarios que buscan un vehículo con motor de combustión, pero priorizan tecnología, diseño y una imagen deportiva, EMZOOM se mantiene como el SUV a gasolina más vendido de GAC en México.

Este SUV subcompacto combina carácter deportivo, seguridad y una propuesta competitiva de equipamiento, con versiones pensadas para distintos perfiles de usuario.

EMZOOM cuenta con cinco estrellas en las pruebas de ASEAN NCAP. Foto: Cortesía

Integra faros LED con diseño Laser Eye, rines de 19 pulgadas con neumáticos Michelin Pilot Sport 4 y pinzas de freno rojas en la versión GT Racer. También incorpora parrillas Star Diamond en versiones GB y GL, Flying Wing en GT y GT Racer, además de calaveras Light Dart.

Además, EMZOOM cuenta con cinco estrellas en las pruebas de ASEAN NCAP, así como una nominación en los World Car Awards entre otros reconocimientos internacionales relacionados con calidad, seguridad y desempeño.

AION UT: movilidad eléctrica para la ciudad

Dentro de la estrategia de electrificación de GAC México, AION UT se posiciona como una propuesta para consumidores que buscan transitar hacia un vehículo completamente eléctrico sin renunciar a espacio, tecnología o practicidad.

Por sus dimensiones, el modelo resulta ideal para la ciudad. Su diseño contemporáneo, la cabina amplia, la conectividad avanzada y las interfaces digitales están orientadas a una experiencia cotidiana de conducción eléctrica.

Como parte de la alianza entre GAC México y One Car Now, este vehículo 100% eléctrico fue desarrollado sobre la plataforma AEP 3.0 y ofrece una autonomía de 420 kilómetros bajo el ciclo NEDC, con el objetivo de ampliar el acceso a la movilidad eléctrica en el país.

AION UT se posiciona como una propuesta para consumidores que buscan transitar hacia un vehículo completamente eléctrico. Foto: Cortesía

GS7 PHEV: el paso hacia una nueva etapa híbrida

GS7 PHEV representa la evolución de GAC hacia tecnologías más avanzadas y segmentos de mayor sofisticación. Al ser el primer SUV híbrido enchufable de la marca en México, forma parte de los productos más importantes de la estrategia 2026 de la compañía.

El modelo presenta un diseño robusto, minimalista y sofisticado, cuyas proporciones otorgan presencia de segmento superior al incorporar una cabina amplia y confortable.

En su sistema híbrido enchufable, GAC describe un motor 1.5 litros turbo combinado con un sistema eléctrico AWD, potencia conjunta de hasta 492 hp, hasta 150 kilómetros de autonomía eléctrica y más de 1,000 kilómetros de autonomía combinada.

Ideal para trayectos cotidianos en modo eléctrico y con la flexibilidad necesaria para viajes largos, GS7 PHEV utiliza una plataforma de nueva generación diseñada para optimizar eficiencia energética, integración del sistema híbrido y distribución de peso. La conectividad se complementa con el sistema operativo ADiGO 6.0, sistema de audio premium de 22 bocinas y 1,640 W, cámara de 360 grados, entre otras cualidades.

El modelo presenta un diseño robusto, minimalista y sofisticado. Foto: Cortesía

GS4 MAX HEV: eficiencia híbrida para el día a día

La oferta familiar de GAC México se fortalece con una propuesta enfocada en espacio, tecnología, eficiencia y facilidad de uso, donde GS4 MAX HEV ocupa un lugar clave.

Como alternativa para consumidores que buscan reducir el consumo de combustible sin depender de infraestructura de carga, este SUV ofrece diseño moderno, parrilla frontal de gran formato, faros full LED e interior amplio. En su versión HEV, el sistema híbrido combina funcionamiento silencioso y refinado con:

Motor de combustión 2.0 ATK.

Motor eléctrico.

Sistema inteligente de gestión de energía.

Con una autonomía que puede superar los mil kilómetros, GS4 MAX HEV ofrece a las familias una combinación equilibrada de espacio, tecnología y eficiencia híbrida. Sus estándares de seguridad incluyen frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y asistente de mantenimiento de carril.

Como alternativa para consumidores que buscan reducir el consumo de combustible sin depender de infraestructura de carga. Foto: Cortesía

GS8 HEV: lujo, espacio y tecnología híbrida

GS8 HEV es el SUV insignia de GAC, con una propuesta que integra tres filas, capacidad para hasta seis pasajeros, tecnología híbrida, equipamiento avanzado y un alto nivel de confort.

El carácter premium de la marca se expresa en un diseño robusto y elegante. En cuanto al sistema híbrido, el SUV cuenta con motor 2.0 litros turbo, Toyota Hybrid System e integración de motor de combustión y motor eléctrico.

Con hasta mil kilómetros por tanque de gasolina, GS8 HEV integra confort, tecnología y seguridad mediante pantalla multimedia de 14.6 pulgadas, asientos con masaje, ventilación y calefacción, control crucero adaptativo y estructura reforzada.

En particular, este modelo ha sido reconocido internacionalmente con el premio Best Value SUV en los Qatar Car of the Year Awards, gracias a su combinación de espacio, estructura, tecnología y propuesta de valor.

GS8 HEV integra confort, tecnología y seguridad. Foto: Cortesía

Una gama multienergía para distintos momentos de adopción

GAC México integra 10 modelos en su catálogo disponible en el país. Dentro de esta oferta, los cinco vehículos destacados representan la evolución actual de la marca hacia una movilidad más diversa, tecnológica y flexible.

Su propuesta no busca imponer una sola ruta de transición, sino acompañar a cada consumidor con alternativas que respondan a sus necesidades reales de movilidad.

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