Para quienes todavía no están enterados, la licencia de conducir permanente en CDMX regresó y su periodo para tramitarla se amplió hasta finales de 2026. La medida ha llamado la atención de muchos automovilistas, principalmente porque permite olvidarse de las renovaciones periódicas.

Sin embargo, que diga “permanente” no significa que no pueda perderse. La licencia puede ser cancelada si el conductor incurre en determinadas faltas establecidas por la legislación de la Ciudad de México.

Por esto, si ya cuentas con este documento o estás pensando en tramitarlo antes de que termine el plazo, es importante conocer en qué situaciones puede dejar de tener validez.

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¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

La expedición de la licencia de conducir permanente regresó después de haber estado suspendida desde 2007. En un principio, el programa tendría una duración limitada, pero posteriormente el Gobierno de la Ciudad de México decidió ampliar el periodo para realizar el trámite.

Actualmente, la fecha límite para solicitarla es el 31 de diciembre de 2026.

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El trámite tiene un costo de 1,500 pesos y, en el caso de quienes solicitan una licencia por primera vez, es necesario aprobar una evaluación teórica relacionada con seguridad vial, señalización y normas de tránsito.

Después de esa fecha, ya no se podrán realizar nuevas solicitudes de esta modalidad.

¿Por qué pueden cancelar la licencia de conducir permanente?

Una de sus principales ventajas es que no necesita renovarse cada cierto número de años, la licencia permanente también implica cumplir con las responsabilidades establecidas para cualquier conductor.

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La Ley de Movilidad de la Ciudad de México contempla diferentes circunstancias por las que este documento puede ser cancelado.

Entre ellas se encuentran:

Causar lesiones por negligencia, impericia o falta de responsabilidad al conducir.

Presentar información falsa o documentos alterados durante el trámite.

Acumular dos sanciones que previamente hayan implicado la suspensión de la licencia.

Conducir bajo los efectos de estupefacientes.

Ser sancionado tres veces por conducir en estado de ebriedad en un periodo mayor a tres años.

Ser sancionado dos veces por conducir en estado de ebriedad dentro del mismo año.

En estos casos, la autoridad puede retirar de manera definitiva la licencia, incluso cuando originalmente haya sido expedida como permanente.

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¿Qué pasa si cancelan la licencia de conducir permanente?

La consecuencia no termina únicamente con perder el documento. Si una licencia de conducir permanente es cancelada, la persona ya no podrá solicitar nuevamente otra licencia de este tipo.

Además, puede quedar inhabilitada para conducir vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México, dependiendo de la sanción correspondiente.

Por ello, aunque este documento evita futuras renovaciones, también es importante recordar que su permanencia depende de respetar las disposiciones de tránsito y evitar conductas que puedan derivar en una suspensión o cancelación definitiva.

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