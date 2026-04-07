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GAC México da un paso que cambiará su posicionamiento en el país, y es que la marca confirmó el inicio de operaciones de su primera planta de ensamble en territorio nacional para el segundo semestre de 2026.

De entrada, no es un anuncio menor ya que lo hace en un momento donde la industria atraviesa cambios globales en comercio, aranceles y producción.

Foto: GAC
Foto: GAC

Inicio de operaciones y estrategia global

La nueva planta forma parte de la estrategia global que denomina la marca como "One GAC 2.0" un plan enfocado en crecimiento internacional, desarrollo local y cercanía con el consumidor.

Y es que la decisión responde tanto al potencial del mercado nacional como a la capacidad manufacturera del país.

Foto: GAC
Foto: GAC

Una planta flexible para distintos tipos de vehículos

La planta operará con un sistema de ensamble flexible capaz de adaptarse a diferentes tecnologías:

  • vehículos de combustión interna
  • híbridos
  • híbridos enchufables
  • eléctricos

En cuanto a tipos de vehículos, podrán ensamblarse

  • sedanes
  • SUVs
  • camionetas

Modelos como:

  • EMZOOM
  • GS8
  • AION UT
  • GS7

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Este último próximo a lanzarse en el país forman parte de esta estrategia de producto.

Foto: GAC
Foto: GAC

Más que una planta: una visión de crecimiento

Este movimiento también fortalece la presencia de GAC en Latinoamérica y sienta las bases para futuras capacidades productivas, investigación y expansión comercial.

En esta primera fase, el enfoque estará en atender el mercado nacional.

Sin embargo, más detalles sobre la planta y su operación serán revelados en junio de 2026.

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