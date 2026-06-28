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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre una explosión en una vivienda en la alcaldía Xochimilco, donde resultaron siete personas lesionadas, de las cuales cinco presentaron quemaduras en su cuerpo.
En una tarjeta informativa, detalló que los hechos sucedieron en una vivienda ubicada en la calle Camino Real y la carretera a San Pablo, de la colonia San Lucas Xochimanca.
Una vez en el lugar, dijo, una mujer de 71 años explicó que abrió la llave de la estufa para calentar sus alimentos, lo cual derivó en una explosión.
Lo anterior causó que siete personas resultaran lesionadas, por lo que los policías solicitaron los servicios de emergencia.
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Tras la llegada de los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), la SSC acotó que se diagnosticó:
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- Una menor de cinco años con contusión en cabeza del lado izquierdo
- Otra de 12 años con quemaduras en el 23 por ciento del cuerpo
- Una de 13 años con esguince de segundo grado en el pie derecho.
- Mujer de 71 años y a un hombre de 46 años, ambos con quemaduras en el 45 por ciento del cuerpo
- Otro ciudadano de 43 años con lesiones en el 60 por ciento
- Un hombre de 24 años con afectaciones en el 27 por ciento de la superficie corporal.
Por lo tanto, todas las personas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica especializada.
Asimismo, arribó personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes realizaron las maniobras necesarias para evitar riesgos en las casas aledañas, controlaron la fuga e hicieron las labores de enfriamiento.
dmrr
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