Diputados de Morena revelaron un esquema de compraventa de productos para el hogar, presuntamente fraudulento, operado por legisladores del PAN.

Durante La Chilanguera de este domingo, los morenistas acusaron a los legisladores Daniela Álvarez y Andrés Sánchez de comprarle productos como tinacos, cisternas, calentadores solares, colchones, lavadoras, laptops, y pantallas, a la Asociación Civil Sumando Oportunidades y después revenderlos más caros a las y los vecinos de Tlalpan y Xochimilco.

El vocero del Grupo Parlamentario de Morena, Paulo García, precisó que este ‘moche’ que sacan los legisladores panistas no es lo más grave, sino que entregan el producto, que disfrazan como programa social, rotulado con su nombre, fotografía y colores del partido, lo que constituye, de acuerdo con el artículo 134 constitucional, un acto de promoción personalizada de un servidor público, prohibida en cualquier modalidad de comunicación fuera de los periodos de campaña.

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“Sobre cada transacción operan simultáneamente tres mecanismos de extracción: la A.C. paga al enlace regional una comisión documentada de entre 10 y 250 pesos por enser entregado, según la ‘Lista de Reciprocidades para Enlaces Regionales’ con membrete oficial de Sumando Oportunidades AC. El diputado obtiene la diferencia entre el precio base de la AC. y el precio de su catálogo personalizado. Y adicionalmente, la AC. paga al legislador un porcentaje adicional por colocación de productos a través de su red política. Por ejemplo, en el caso del calentador solar de 24 tubos, el precio base de la AC. es de 5 mil 740 pesos; el diputado lo vende a seis mil 190 en su catálogo y además recibe una comisión de 150 pesos de la AC., lo que arroja una ganancia de 600 pesos por unidad, equivalente a 1.9 salarios mínimos”, indicó.

Adelantó que denunciarán estas conductas ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

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Al respecto, la oficina de comunicación de los legisladores panistas mencionó que básicamente este un tema entre particulares: “una fundación que vende productos a bajo costos en donde el diputado o la diputada, simplemente son facilitadores de la información. Ellos no utilizan recursos públicos para nada”.

dmrr