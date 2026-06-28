Tlalnepantla, Méx. - "No es de ahorita, ya llevamos semanas con problemas con el cárcamo que es el encargado de absorber el agua y que no nos pase esto que es la inundación", relató Gabriela Martínez, administradora de la entrada 93, una de las 19 cerradas donde el agua llegó hasta el metro y diez de profundidad.

Explicó que la lluvia comenzó alrededor de las 15:30 horas del sábado y, a partir de ese momento, inició la emergencia. "Ya se le ha pedido al presidente que dé la cara, no lo vemos; el apoyo que nos ha llegado es del Estado de México, no del municipio", señaló.

De acuerdo con su testimonio, la respuesta del gobierno municipal consistió en la entrega de herramientas.

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"El municipio lo único que mandó el presidente fueron cubetas, jaladores y escobas", afirmó.

Aunque no existe un conteo de los daños, indicó que el número de afectados es considerable.

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🔴 "Del municipio lo único que mandaron fue cubetas, jaladores y escobas"



Gabriela Martínez y Francia Angélica son vecinas afectadas por inundaciones en la entrada 93, una de las 19 cerradas donde el agua superó el metro de altura en Tlalnepantla, Edomex.



Desde las 3:30 de la… pic.twitter.com/ohCTCpHEUT — El Universal (@El_Universal_Mx) June 28, 2026

"Las cifras exactas no las tenemos, pero sí son bastantes; los vecinos se subieron a la explanada, como se puede ver, para proteger sus autos, pero sí queremos que nos hagan caso, porque esto no es de ahorita", expresó.

Francia Angélica, vecina de Los Reyes Ixtacala, aseguró que la ayuda llegó varias horas después del inicio de la inundación.

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"Hasta hoy en la mañana llegó el apoyo de las autoridades. Empezaron a sacar el agua con cubetas porque se está metiendo a los departamentos. El agua de las coladeras está brotando porque son aguas negras", dijo.

La vecina pidió apoyo para quienes resultaron afectados. "Exigimos que nos ayuden", manifestó.

Gabriela Martínez también cuestionó la ausencia del alcalde y pidió una respuesta para quienes registraron pérdidas materiales.

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"Exigir al presidente qué va a pasar con las casas afectadas y los autos afectados porque no ha dado la cara. Envía a su gabinete y el gabinete te da información a medias", concluyó.

🔴 De esta forma quedó una de las cerradas donde el agua superó el metro de altura tras las intensas lluvias en Tlalnepantla, Edomex.#VIDEO: Gisela González | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/WKjCcm70zX — El Universal (@El_Universal_Mx) June 28, 2026

Tras 24 horas de la lluvia que se registró la tarde del sábado, personal del Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua de Tlalnepantla, Protección Civil municipal y la Comisión del Agua del Estado de México mantienen los trabajos para desalojar el agua acumulada.

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En las cerradas donde el nivel del agua disminuyó, cuadrillas efectuaron labores de limpieza. Personal del Ayuntamiento inició un censo para identificar el número de personas afectadas y cuantificar los daños en viviendas y vehículos.

dmrr