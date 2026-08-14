En 1938, Austria dejó de existir como Estado independiente al ser anexada por la Alemania de Adolf Hitler.

Para la familia Von Trapp, aquel episodio significó una decisión de vida o muerte: el capitán Georg von Trapp, veterano de guerra y opositor al nazismo, debía elegir entre some terse al régimen o huir con su familia.

Ese conflicto está en el corazón de La novicia rebelde, una historia que, más de seis décadas después de su estreno en Broadway, es recordada por sus canciones, el romance entre María y el capitán y los siete niños que recorren las montañas austriacas.

Para Cayleigh Capaldi y Kevin Earley, quienes interpretan a la pareja en la producción que llegó a México, mirar aquello que ocurría políticamente alrededor de los Von Trapp resulta indispensable para comprender la historia y para reflexionar el presente.

“Tenemos que involucrarnos con la historia y con la política de aquel momento para comprender nuestro mundo actual, para no repetir los errores”, dice Cayleigh.

La actriz considera que vivimos un presente nuevamente atravesado por guerras, desplazamientos y sociedades polarizadas; cree que la respuesta que propone el musical no está necesariamente en la política, sino en las decisiones individuales que sus personajes deben tomar.

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“Le dicen al público que tienes que defender aquello en lo que crees y mantenerte firme en tus valores”.

Por su parte, Kevin encuentra tres conceptos detrás de esa historia: esperanza, amor y valentía.

“Esperanza en que existe un futuro; amor por la familia, pero también amor por el país, y tener el valor de defender aquello en lo que crees”.

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Dos formas de perder

Antes de que el mundo los obligara a decidir qué estaban dispuestos a abandonar, María y Georg ya habían tenido que aprender a vivir con pérdidas.

Ella quedó huérfana siendo niña y creció en un convento. Él había perdido a su esposa y quedó al cuidado de siete hijos, hasta que María llega a la residencia de los Von Trapp como una alegre institutriz.

“Nunca busca reemplazar a su primera esposa. Es a través del amor por los niños, por el Capitán y por sí misma que logra convertirse en una versión plenamente realizada”.

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La obra se presenta en el Centro Cultural Teatro I hasta el domingo e irá luego a Monterrey.

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