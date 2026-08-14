Los Ángeles.— La actriz sudafricana Charlize Theron, el actor estadounidense Colman Domingo y el cineasta y compositor John Carpenter serán los homenajeados en la gala anual de recaudación de fondos del Museo de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 17 de octubre próximo, anunció ayer la institución en un comunicado.

“(Sus) extraordinarias trayectorias ejemplifican la creatividad, la innovación y la excelencia que continúan impulsando a la industria”, expresó Amy Homma, directora y presidenta del museo en un comunicado.

Theron, ganadora del Oscar a Mejor actriz por Monster (2003), recibirá el premio Icon Award, que celebra a un artista cuya carrera ha tenido un impacto global significativo.

Por su parte, Domingo, que ha recibido dos nominaciones consecutivas al Oscar al Mejor actor por Rustin (2023) y Sing Sing (2024) recibirá el Vantage Award, premio dirigido a artistas que contribuyen a desafiar narrativas dominantes en torno al cine.

El museo otorgará a Carpenter, un pilar fundamental del cine de terror y ciencia ficción de los años 70 y 80, el Luminary Award, que se concede a cineastas cuyas contribuciones singulares han ampliado las posibilidades creativas de la cinematografía.

Se realizará además un conversatorio con Theron, que contará con la proyección de Mad Max: Fury Road y Carpenter presentará tres noches de proyecciones de sus películas, incluida Halloween (1978).

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