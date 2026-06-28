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Inundaciones se registraron la mañana de este domingo en la zona de Los Reyes Ixtacala, tras la lluvia ocurrida la noche del sábado en el municipio de Tlalnepantla.
Autoridades informaron que las anegaciones ocurrieron por el derrame del Río de los Remedios, lo que provocó que el agua se extendiera hacia esa y otras colonias.
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Personal del Organismo de Agua Potable, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), realiza trabajos para atender las afectaciones.
Las labores también se concentran en el cárcamo INDECO, donde se llevan a cabo acciones para restablecer sus condiciones de operación
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