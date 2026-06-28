Ecatepec, Méx.- Un operativo conjunto entre la policía municipal, personal de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitió el retiro de 64 cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular en calles del fraccionamiento Los Héroes, con lo que suman 444 dispositivos retirados en el municipio.

El despliegue se realizó en distintas secciones del fraccionamiento Los Héroes, donde las autoridades localizaron cámaras colocadas sobre postes y arriba de infraestructura pública.

En el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea Marina, personal de la Fiscalía mexiquense y trabajadores de Alumbrado Público, quienes efectuaron el retiro de los equipos.

Lee también Inundaciones en Tlalnepantla; desborde del Río de los Remedios afecta Los Reyes Ixtacala

Retiran 64 cámaras clandestinas en Los Héroes, Ecatepec. Foto: Especial

Las autoridades informaron que los dispositivos estaban instalados sin autorización en infraestructura gubernamental.

Asimismo, señalaron que parte de estos equipos presuntamente monitoreaban los movimientos de corporaciones policiales y de autoridades.

[Publicidad]

De acuerdo con la información oficial, la colocación de este tipo de equipos contraviene la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Pública del Estado de México.

LL