La terapia de apoyo emocional y procurar su salud mental son los pilares en los que Renée no sólo sostiene su propuesta musical, sino en lo que se refugia para lidiar con la presión y responsabilidad.

Ganadora de un Grammy Latino a Mejor Canción Rock en 2025 por su tema “La torre”, la cantante de 30 años se siente fuerte.

“Agradezco mucho a la vida haber vivido estos momentos tan importantes a esta edad, porque creo que si hubiera sido más joven no lo hubiera disfrutado tanto y no sé si hubiera tenido las herramientas emocionales y la madurez mental como para poder lidiar con ello”, dice.

La regiomontana se dice feliz de dedicarse a lo que le gusta, sobre todo en esta etapa, en la que busca acercar a las personas mediante sus canciones, con el Lado B, gira que pasará por el Fuck Off Room esta noche.

“Me encantaría que a través de las canciones que ya conocen puedan vivir un momento de apreciación; es un concierto en donde lo único que espero es que la gente pueda conectar un poco más consigo misma y la música sea como el punto de encuentro entre las emociones”.

En “El Mundo no acaba aquí”, su más sencillo, considera que la edad no debe influir en los planes de vida de nadie.

[Publicidad]

Como ejemplo pone a una de sus escritoras favoritas, la chilena Isabel Allende, quien escribió su primer libro a los 32 años, animando así a sus seguidores a no ponerse límites por el número de velas que vean sobre el pastel.

“Es dejar de pensar en tu pasado o tu futuro, vivir tu presente; así como lo dije una vez, hoy me di cuenta de que todo me vale madre, me vale tener 50 y aprender a bailar, tener 29 y no saber qué quiero de mi vida”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.