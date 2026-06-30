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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este martes 30 de junio se tiene prevista una marcha de estudiantes del IPN, la cual partirá al mediodía de las instalaciones del Canal 11 rumbo a la Glorieta del Ahuehuete. Realizarán diversas actividades con el objetivo de difundir la situación actual en la que se encuentran las instalaciones de las Unidades Académicas y Profesionales del Instituto Politécnico Nacional, así como exigir cumplimiento de su pliego petitorio.
El grupo "No Más Presos Inocentes" se manifestará en los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 9:30 horas, están en apoyo a la audiencia de presunto responsable del delito de feminicidio, a fin de solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso.
Luciérnagas Buscadoras hará una cascarita en Calzada de Tlalpan y Ermita, colonia Portales, contra el olvido y pega de fichas de búsqueda, acto de resistencia con el objetivo de visibilizar a las más de 135 mil personas desaparecidas en México.
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El colectivo Lleca Escuchando la Calle se reunirá a las 13 horas en Bucareli y Paseo de la Reforma para pedir una audiencia con la titular de la Secretaría de Gobernación con el propósito de presentar y promover una agenda de derechos.
Un grupo se manifestará en la Glorieta de las y los Desaparecidos; realizarán la Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido, para visibilizar a las personas desaparecidas en México.
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El colectivo Amigos del Refugio Franciscano se manifestará en el Auditorio Nacional para exigir la devolución inmediata de los animales que permanecen bajo resguardo de autoridades tras el desalojo del albergue.
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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.
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mahc/LL
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