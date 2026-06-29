Tultepec, Méx.- Vecinos de Tultepec dan paso libre a los usuarios del Tren Felipe Ángeles en la estación Teyahualco en protesta por el incumplimiento de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el pago de las afectaciones que dejó la obra ferroviaria.

Desde temprana hora de este lunes, el grupo de vecinos llegó a las inmediaciones de la estación y tomó la entrada.

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Con una bandera de México, comenzaron las consignas exigiendo a la Conavi que pague los daños ocasionados.

La ejecución de las obras provocó afectaciones en vialidades y en al menos 150 viviendas, de las cuales alrededor de 25 aún no han recibido el pago completo por los daños.

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