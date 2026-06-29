La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, inauguró ayer la Utopia ‘Cen Tlalli’ en la alcaldía Magdalena Contreras, que es la cuarta que abre sus puertas fuera de Iztapalapa y tiene un avión con simulador de vuelo y espacios inmersivos de aprendizaje para menores.

La mandataria capitalina, el alcalde Fernando Mercado, integrantes del gabinete y diputados, recorrieron este espacio, de 20 mil metros cuadrados, por casi dos horas.

Brugada destacó que esta es la primera Utopía que se construye en la periferia, en Ampliación Lomas de San Bernabé, y que estos proyectos contribuyen a seguir edificando el segundo piso de la Cuarta Transformación.

La Utopía cuenta con su centro de abasto para beneficiar a la población de la alcaldía Magdalena Contreras. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Precisó que en el predio en donde se construyó la Utopía, también comenzó a edificar una estación del Cablebús, que es “el mejor transporte del mundo para quienes más lo necesitan”.

Brugada comentó que este lugar tendrá un centro de cuidado para las infancias, una casa de día para adultos mayores, un espacio de rehabilitación física para personas con discapacidad, lavanderías, comedores comunitarios, alberca semiolímpica, mastógrafo, laboratorio clínico, espacios para danza aérea así como espacio para atender la salud mental y adicciones, y talleres para apoyar a la comunidad LGBTIQ+, entre otras actividades.

Pidió que esta Utopía cierre después de las 22:00 horas para apoyar a las familias que llegan muy tarde de trabajar “porque esta es una zona periférica, pues la gente llega tarde del trabajo y porque aquí se requiere que la alberca esté hasta más de las 10 de la noche”.

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Adelantó que el próximo domingo inaugurara otra Utopía.

En su oportunidad, el secretario de Obras, Raúl Basulto, apuntó que la construcción de esta Utopía representó un reto pues fueron 20 mil metros cuadrados en un complejo que cuenta con dos niveles.

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, destacó que fue un día histórico para la demarcación, ya que esta Utopía es un sueño hecho realidad, pues es un lugar que cuenta con todos los servicios. “Es un sueño hecho realidad. No es un pequeño espacio recuperado, es la configuración de un sistema completo y enorme, poniendo en el centro a los que más lo necesitan. Es un espacio que tiene vida en cada lugar, aprovechado cada centímetro y pensaba en las muchísimas necesidades que tienen todas las comunidades cercanas: un sistema de salud y de cuidados, es enorme, espacios deportivos, culturales, áreas para niños, ciencia, recreación, hay absolutamente de todo”, expuso el edil.

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