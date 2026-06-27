Zumpango, Méx.— A dos meses del inicio de operaciones del Tren Felipe Ángeles, la tarifa promocional de 45 pesos por viaje completo y de 11.50 pesos por viaje corto, sigue vigente para los usuarios de la ruta que va de Buenavista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

De acuerdo con trabajadores del nuevo ramal, los precios seguirán vigentes hasta nuevo aviso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), a cargo de la operación del Tren Felipe Ángeles, a través del Fonadin.

Desde el 26 de abril pasado que comenzó a dar servicio, el tren Buenavista-AIFA ha trasladado a más 1.5 millones de pasajeros.

Abigail, usuaria del tren desde la estación Prados al AIFA, pidió se revise la tarifa en ese tramo pues paga 45 pesos por un recorrido de cuatro estaciones. Mientras que de Prados a Buenavista, que implica pasar por ocho estaciones, el costo es de 11.50 pesos.

“Sí es muy bueno el servicio. Pero si del AIFA a Prados cobran 45 pesos, siendo tres estaciones nada más, siento que es mucho. Como que no va porque de Prados a Buenavista son 11.50 pesos, deberían ajustar esa parte. De todo lo demás, para mí es un alivio pasar de tres horas de camino a la Ciudad de México, a que ahora me hago una hora”, dijo.

Otros usuarios como Abigail desconocen que los precios actuales fueron anunciados por Banobras como una tarifa preferencial por inauguración.

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Javier Pacheco, quien utiliza el tren saliendo desde la estación Cueyamil para viajar a la Ciudad de México y baja en la estación Fortuna, que forma parte del ramal que ya existía de Buenavista-Cuautitlán, dijo que los precios no se eleven más de cinco pesos.

“Tal vez lo suben mucho, yo desearía que no porque de por sí en el Estado de México es muy caro el transporte. Tampoco es que nos cobren como en el Metro, porque sí es distinto, sólo que no se eleven en más de cinco pesos y que nos ayuden a checar el aire acondicionado, luego no lo prenden”, dijo.

En la estación Buenavista, personal de la nueva ruta ferroviaria brinda información a los usuarios.

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