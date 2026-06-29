El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el 30 de junio extenderá su horario de servicio hasta la primera hora del miércoles en las Líneas 1, 2 y 3, ante el partido entre México y Ecuador.

En un comunicado, explicó que la medida se aplicará para favorecer la movilidad de las personas que acudan al Estadio Ciudad de México, así como a las concentraciones que se realicen en Paso de la Reforma y el Ángel de la Independencia.

Lee también Activista con discapacidad sube a cornisa del Palacio de Gobierno; protesta por alza al transporte en Morelos

El STC también exhortó a los usuarios a evitar la caída de objetos metálicos a las vías, ya que esto puede ocasionar cortos eléctricos en detrimento de la operación de los trenes.

Finalmente, pidió a las personas tomar en cuenta este aviso para programar sus viajes, ya que se extenderá su servicio una hora.

Metrobus brindará servicio especial

Debido al partido entre México y Ecuador, el Metrobús informó que este martes brindará un servicio especial de la estación Cañaverales, de la línea 5, hacia Paseo Acoxopa.

[Publicidad]

Lo anterior será para acercar a los aficionados que acudan al Estadio Ciudad de México al encuentro deportivo, explicó en sus redes sociales.

Agregó que este servicio estará disponible de las 13:00 a 14:00 horas con el costo regular de seis pesos por viaje, el cual podrán cubrir los usuarios en los torniquetes con las tarjetas de Movilidad Integrada, de crédito o débito.

Extensión de horario

[Publicidad]

Asimismo, indicó que extenderá su horario de servicio en algunos puntos de la red, por lo que a las 2:00 horas del 1 de julio saldrá el último transporte en:

Línea 1

El caminero

Insurgentes

Indios verdes

Línea 2

[Publicidad]

Tacubaya

Tepalcates

Línea 5

Preparatoria 1

Río de los Remedios

Línea 6

Villa de Aragón

El Rosario

En tanto, a la 1:00 hora del miércoles saldrá el último recorrido de la estación

[Publicidad]

Línea 3

Pueblo Santa Cruz Atoyac

Línea 4

Buenavista

San Lázaro

Hidalgo

Amajac

Línea 7

[Publicidad]

Campo Parte

La Diana

Sin embargo, el sistema de transporte recordó que todo ello está sujeto a las condiciones viales.

dmrr/rmlgv