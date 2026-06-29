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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que el 30 de junio extenderá su horario de servicio hasta la primera hora del miércoles en las Líneas 1, 2 y 3, ante el partido entre México y Ecuador.
En un comunicado, explicó que la medida se aplicará para favorecer la movilidad de las personas que acudan al Estadio Ciudad de México, así como a las concentraciones que se realicen en Paso de la Reforma y el Ángel de la Independencia.
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El STC también exhortó a los usuarios a evitar la caída de objetos metálicos a las vías, ya que esto puede ocasionar cortos eléctricos en detrimento de la operación de los trenes.
Finalmente, pidió a las personas tomar en cuenta este aviso para programar sus viajes, ya que se extenderá su servicio una hora.
Metrobus brindará servicio especial
Debido al partido entre México y Ecuador, el Metrobús informó que este martes brindará un servicio especial de la estación Cañaverales, de la línea 5, hacia Paseo Acoxopa.
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Lo anterior será para acercar a los aficionados que acudan al Estadio Ciudad de México al encuentro deportivo, explicó en sus redes sociales.
Agregó que este servicio estará disponible de las 13:00 a 14:00 horas con el costo regular de seis pesos por viaje, el cual podrán cubrir los usuarios en los torniquetes con las tarjetas de Movilidad Integrada, de crédito o débito.
Extensión de horario
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Asimismo, indicó que extenderá su horario de servicio en algunos puntos de la red, por lo que a las 2:00 horas del 1 de julio saldrá el último transporte en:
Línea 1
- El caminero
- Insurgentes
- Indios verdes
Línea 2
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- Tacubaya
- Tepalcates
Línea 5
- Preparatoria 1
- Río de los Remedios
Línea 6
- Villa de Aragón
- El Rosario
En tanto, a la 1:00 hora del miércoles saldrá el último recorrido de la estación
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Línea 3
- Pueblo Santa Cruz Atoyac
Línea 4
- Buenavista
- San Lázaro
- Hidalgo
- Amajac
Línea 7
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- Campo Parte
- La Diana
Sin embargo, el sistema de transporte recordó que todo ello está sujeto a las condiciones viales.
dmrr/rmlgv
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