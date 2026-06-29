Cuernavaca, Mor. - Beatriz Fragoso Maldonado, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, subió a la cornisa del segundo nivel del Palacio de Gobierno y desde ahí gritó su rechazo al aumento de la tarifa mínima del transporte público, que pasará de 10 a 13 pesos a partir del miércoles.

Fragoso, persona con discapacidad visual, cuestiona el incremento en la tarifa del transporte público al considerar que el servicio no reúne las condiciones para justificarlo. Además, advierte que aunque para las personas con alguna discapacidad se mantiene en cinco pesos, ningún microbús o combi está habilitado para que suban personas con sillas de ruedas o con muletas.

Integrante de colectivo por la discapacidad sube a la cornisa del Palacio de Gobierno de Morelos; rechaza alza al transporte. Foto: Tony Rivera

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Ante los gritos y el llanto desbordado de la manifestante, personal de vigilancia intentó persuadirla para que abandonara el sitio por el riesgo que representaba; sin embargo, la activista permaneció en el lugar hasta ser recibida por la mandataria estatal.

🔴 La activista del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, Beatriz Fragoso, se colocó en la cornisa del segundo piso del Palacio de Gobierno de Morelos para exigir frenar el aumento a la tarifa del transporte público.#VIDEO: Justino Miranda | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6PfD5AOuuz — El Universal (@El_Universal_Mx) June 29, 2026

Fragoso había acudido en varias ocasiones a la sede del Ejecutivo estatal para expresar sus inconformidades mediante protestas dentro del inmueble, en paralelo al bloqueo que mantiene un grupo de adultos mayores desde hace tres días en los accesos del Palacio de Gobierno en rechazo al aumento al pasaje. El grupo es liderado por el regidor de Morena, Gabriel Rivas Ríos.

Finalmente, la gobernadora Margarita González Saravia, ante el riesgo de un desenlace trágico, intervino directamente y sostuvo una interlocución con la manifestante.

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