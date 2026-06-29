La viuda del odontólogo Luis Almanza Dauzon, quien hace siete meses murió cuando viajaba en una motocicleta que cayó en una reparación sin señalización, se manifestó en la sede del Palacio de Gobierno de Veracruz para exigir justicia.

Con una pancarta en mano, Karen Valeria Cano Vásquez denunció la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado para castigar a los responsables de la omisión que le costó la vida a su esposo.

La protesta ocurrió mientras en el interior del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Xalapa, se llevaba a cabo una conferencia de prensa de la gobernadora Rocio Nahle García.

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"Han pasado 7 meses y no se ha hecho justicia por la muerte de mi esposo Luis Almanza Dauzón", decía la cartulina.

La mujer denunció la falta de entrega de la carpeta de investigación, ausencia de recepción de testimonios y diligencias ministeriales, así como un retraso general en el expediente.

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Y es que, en noviembre del año pasado, la víctima viajaba en su motocicleta sobre la carretera Coatepec–Xalapa, cuando se encontró de frente con una reparación (un hoyo) en la carpeta asfáltica sin señalización.

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Los trabajos de reparación los llevaba a cabo una compañía contratada por la secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, por lo que el accidente causó gran indignación.

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Y es que Luis Almanza se dirigía a comprar un regalo de fin de año pasado si hijo.

La viuda denunció que personal ministerial se ha excusado argumentando la falta de personal y periodos vacacionales para atender su caso.

dmrr