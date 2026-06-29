LA PAZ, BCS. — Autoridades confirmaron la localización de un cuerpo sin vida de una persona en la zona donde el sábado se incendiaron tres embarcaciones en la marina "El Rey", en Cabo San Lucas.

La Procuraduría General de Justicia del estado de Baja California Sur (PGJE BCS) informó que el hallazgo ocurrió durante las labores de inspección en la zona de la playa La Empacadora.

Refirió que desde que se tuvo el reporte de la desaparición de una persona en el lugar, procedieron a realizar labores de despeje de materiales y residuos, acciones que realizan de manera coordinada elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y personal de la iniciativa privada en el área afectada por el incendio.

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Tras el reporte del hallazgo esta tarde, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y peritos de la Dirección de Servicios Periciales acudieron al sitio para procesar la escena, realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Forense, donde se practicará la necropsia de ley.

Hallan un cuerpo tras incendio de embarcaciones en la marina "El Rey" en Cabo San Lucas; investigan su identidad. Foto: Especial.

La dependencia precisó que los resultados de los dictámenes periciales y demás indicios serán incorporados a la carpeta de investigación iniciada por el incendio, para determinar las causas del fallecimiento y establecer si existe relación entre la muerte y el siniestro ocurrido la madrugada del sábado.

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El incendio fue reportado sobre las 02:30 horas y movilizó a tres máquinas contra incendio y 18 elementos del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas, quienes trabajaron durante aproximadamente tres horas para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras embarcaciones atracadas en la marina.

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Al concluir las labores de combate al fuego, el comandante operativo de Bomberos de Cabo San Lucas, Ulises Sandoval, informó que los cuerpos de emergencia habían recibido el reporte sobre la posible presencia de una persona al interior de una de las embarcaciones siniestradas, por lo que se iniciaron labores de búsqueda con apoyo de buzos, las cuales concluyeron esta tarde.

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Según reportes de trabajadores de la marina, la persona fallecida se trataría de un empleado que se encontraba cuidando la embarcación y no habría podido salir de ella tras registrarse el incendio.

Hasta el momento, la PGJE indicó que ha iniciado las investigaciones para verificar la identidad de la víctima y determinar las causas de su fallecimiento.

dmrr