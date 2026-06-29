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Diversas organizaciones sindicales magisteriales se manifestaron en protesta por los constantes cambios de funcionarios en la Secretaría de Educación de Veracruz.
Los representantes de al menos 40 organizaciones gremiales realizaron una protesta en las oficinas centrales de la dependencia estatal, donde denunciaron que los cambios frecuentes, sobre todo en la Dirección General de Recursos Humanos, obstaculizan y retrasan trámites.
Con lonas y pancartas, los inconformes exigieron respeto a los derechos de sus agremiados, pues expusieron que los constantes cambios de funcionarios obstaculizan y retrasa la solución de los trámites.
En un posicionamiento dirigido a la gobernadora Rocio Nahle García y la secretaria de Educación de Veracruz, Claudia Tello, acusaron que la llegada de servidores públicos nuevos genera el reinicio de acuerdos institucionales, pérdida de continuidad administrativa y una afectación directa en la atención de miles de trabajadores.
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“Reconocemos plenamente que el nombramiento y la remoción de servidores públicos constituyen una facultad legal de la administración estatal”, expresaron, pero pidieron dar prioridad al interés superior de la niñez.
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Así como privilegiar la eficiencia del servicio público y la consolidación de equipos de trabajo con experiencia y conocimiento de la función educativa.
"Como organizaciones sindicales consideramos indispensable que las responsabilidades estratégicas sean ocupadas por perfiles con experiencia, capacidad técnica y conocimiento del sistema educativo", demandaron.
Y manifestaron su preocupación por el relevo en la Dirección de Recursos Humanos de la SEV, precisamente en una etapa crítica para el sistema educativo, cuando se desarrollan procesos de cambios de adscripción, movimientos de personal, regularizaciones administrativas y diversos trámites laborales.
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dmrr
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