Aunque precisó que no ha visitado estaciones remodeladas de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los cambios “quedaron muy bien” y que siempre habrá críticas sin importar lo que funcionarios de la denominada Cuarta Transformación hagan.

“Lo he visto en redes, la verdad, porque no he tenido oportunidad de visitarlas. Pero creo que quedaron muy bien. Siempre hay críticas, los que ya sabemos que nos critican, no importa lo que hagamos. Pero quedó muy bien la Línea 2 del Metro, la verdad”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este jueves 25 de junio, la mandataria fue cuestionada sobre las obras negras que continúan en algunas estaciones de la Línea 2 del Metro, especialmente las que conectan al Centro Histórico de la Ciudad de México.

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Metro CDMX reabre estación Chabacano de la Línea 2. Foto: Metro CDMX

“Pues hay que preguntarle a la Jefa de Gobierno (Clara Brugada) porque son ellos quienes están realizando la obra”, contestó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta semana, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, precisó que la renovación de la Línea 2 del Metro tuvo una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales, mil 500 fueron otorgados por autoridades federales —recursos que se entregaron a la CDMX por ser sede del Mundial—, mientras que los 700 restantes los puso la administración local.

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Brugada explicó que dos de cada tres pesos que se invirtieron, se destinaron al mantenimiento del Metro, mientras que 782 millones de pesos, es decir, 35% de los recursos, fueron para mejoras en estaciones (no sólo de a Línea 2), por lo que reiteró que no solamente fueron arreglos superficiales y cosméticos.

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La renovación de estaciones del Metro ha generado controversia en redes sociales, pues usuarios señalan que la estética no corresponde a la identidad visual del Sistema de Transporte Colectivo, mientras que los señalamientos fueron modificados y alterados, por lo que dificulta su lectura, como en el caso de la estación Bellas Artes.

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Por su parte, los cambios a la estación Hidalgo han generado memes y burlas, pues se instalaron candelabros, luz cálida y separaciones entre la zona de mujeres y mixta como si fueran de otra época. De hecho, capitalinos han realizado videos mostrando la nueva estética y portando vestidos y sombreros elegantes.

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