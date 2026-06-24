Metrópoli | 24-06-26 | 18:25 | Actualizada | 24-06-26 | 18:25 |

En punto de las 21:00 horas, la de la Línea 2 del Metro reabrió. Al momento, el servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos funciona en su totalidad

Durante la tarde, el director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) , Adrián Rubalcava, informó que se cerró la de la Línea 2 del Metro por medidas de Protección Civil.

Y es que en la Plaza de la Constitución se realizan el , el cual ya se encuentra a su límite, por lo que los aficionados que llegan al Centro Histórico son dirigidos a otras pantallas que fueron instaladas.

Al momento, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) orientan a la ciudadanía a arribar a Bellas Artes y Reforma para evitar la saturación del Zócalo de la Ciudad de México, en donde se trasmitirá el partido de México vs Chequia.

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“Como medida de Protección Civil y por un evento al exterior, se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan hasta nuevo aviso”, informó Rubalcava en redes sociales.

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Como alternativas para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México, se pide utilizar las estaciones Allende, Pino Suárez, Bellas Artes o San Juan de Letrán.

vr/cr

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