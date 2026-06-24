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Este miércoles, miles de personas entre capitalinos y turistas nacionales e internacionales se han volcado a las calles del primer cuadro de la Ciudad de México para vivir al máximo la fiesta mundialista por el partido entre las selecciones de México y Chequia, que se realizará en la capital del país a las 19:00 horas.
Con este motivo, las calles se han pintado de una marea tricolor y los festejos no se han hecho esperar a lo largo de las principales zonas turísticas, como el Zócalo capitalino, el Centro Histórico o la avenida Paseo de la Reforma.
Para el tercer partido de la Selección Nacional, la afición ha reclamado gran parte de la zona centro y ha aprovechado para ir en familia o con amigos a disfrutar de una tarde llena de pasión futbolera.
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Dentro del FIFA Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución, los asistentes han llegado desde temprano para poder mirar la participación de México en el Mundial. A pesar de que esperan un partido en específico, eso no ha impedido que los aficionados no disfruten de los otros juegos que se han proyectado durante el día.
A su vez, dentro de estas instalaciones -que ya han alcanzado su máximo aforo-, quienes esperan la participación de la agrupación mexicana también han armado retas y cascaritas.
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En Paseo de la Reforma, las mascotas de este torneo han acompañado a las personas que se han congregado en este punto de la capital, donde también se instalaron pantallas gigantes que proyectarán el juego.
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Quien también se ha hecho presente es el pato Merlín, a través de mercancía que lleva su imagen y que es vendida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. También se venden otros artículos que llevan el emblema de la Selección Nacional.
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En los festejos mundialistas de la tarde de este miércoles no solo han participado los mexicanos, también se han sumado turistas extranjeros, quienes a pesar de portar los jerseys de sus equipos nacionales, se han incorporado a la fiesta tricolor.
El Gobierno de la Ciudad de México ha invitado a sumarse a todo el que lo desee a la celebración mundialista, recalcando la importancia de festejar con medida y responsabilidad.
Las y los habitantes de la Ciudad de México y los turistas, nacionales y extranjeros, han aprovechado los dos anteriores partidos de la Selección Mexicana para hacer un festejo a lo grande: con música, ambiente y baile.
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Todo parece indicar que, en esta tercera ocasión, los hechos no serán distintos y esta ciudad latirá muy fuerte con la emoción de ser sede del Mundial.
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vr/cr
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