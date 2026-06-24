Este miércoles, miles de personas entre capitalinos y turistas nacionales e internacionales se han volcado a las calles del primer cuadro de la Ciudad de México para vivir al máximo la fiesta mundialista por el partido entre las selecciones de México y Chequia, que se realizará en la capital del país a las 19:00 horas.

Con este motivo, las calles se han pintado de una marea tricolor y los festejos no se han hecho esperar a lo largo de las principales zonas turísticas, como el Zócalo capitalino, el Centro Histórico o la avenida Paseo de la Reforma.

🇲🇽 🆚 🇨🇿 A pesar de que el partido es a las 19 horas, los aficionados abarrotaron el Zócalo para ver el México vs. República Checa #VIDEO: Arturo Ordaz | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/wj35lkONkM — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

Para el tercer partido de la Selección Nacional, la afición ha reclamado gran parte de la zona centro y ha aprovechado para ir en familia o con amigos a disfrutar de una tarde llena de pasión futbolera.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

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Dentro del FIFA Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución, los asistentes han llegado desde temprano para poder mirar la participación de México en el Mundial. A pesar de que esperan un partido en específico, eso no ha impedido que los aficionados no disfruten de los otros juegos que se han proyectado durante el día.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

A su vez, dentro de estas instalaciones -que ya han alcanzado su máximo aforo-, quienes esperan la participación de la agrupación mexicana también han armado retas y cascaritas.

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Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

En Paseo de la Reforma, las mascotas de este torneo han acompañado a las personas que se han congregado en este punto de la capital, donde también se instalaron pantallas gigantes que proyectarán el juego.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

¡El Ángel de la Independencia, el #Zócalo y la Diana Cazadora están a su máxima capacidad! ⚽🇲🇽🎉



Para que disfruten del partido con mayor comodidad, recuerden que también tenemos pantallas instaladas en el #MonumentoALaRevolución y en Av. Juárez.



Evitemos aglomeraciones y… pic.twitter.com/ay2ECpj0Bs — César Cravioto (@craviotocesar) June 24, 2026

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Quien también se ha hecho presente es el pato Merlín, a través de mercancía que lleva su imagen y que es vendida en las inmediaciones del Ángel de la Independencia. También se venden otros artículos que llevan el emblema de la Selección Nacional.

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Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

En los festejos mundialistas de la tarde de este miércoles no solo han participado los mexicanos, también se han sumado turistas extranjeros, quienes a pesar de portar los jerseys de sus equipos nacionales, se han incorporado a la fiesta tricolor.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

El Gobierno de la Ciudad de México ha invitado a sumarse a todo el que lo desee a la celebración mundialista, recalcando la importancia de festejar con medida y responsabilidad.

Ambiente mundialista en la CDMX. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

Las y los habitantes de la Ciudad de México y los turistas, nacionales y extranjeros, han aprovechado los dos anteriores partidos de la Selección Mexicana para hacer un festejo a lo grande: con música, ambiente y baile.

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Todo parece indicar que, en esta tercera ocasión, los hechos no serán distintos y esta ciudad latirá muy fuerte con la emoción de ser sede del Mundial.

🐶🐾 Osito es un perrito que se convirtió en una de las mascotas mundialistas que acompaña a Jorge a trabajar



El perrito lleva más de dos años interactuando con la gente que queda cautivada con la imagen del can#VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/0owP1mGPFQ — El Universal (@El_Universal_Mx) June 24, 2026

vr/cr