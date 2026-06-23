La renovación de la Línea 2 del Metro tuvo una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, de los cuales, mil 500 fueron otorgados por autoridades federales —recursos que se entregaron a la CDMX por ser sede del Mundial—, mientras que los 700 restantes los puso la administración local, precisó ayer la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Al encabezar la entrega de los trabajos de cuatro de las 16 estaciones de dicha línea que se intervinieron, dijo que mil 418 millones de pesos se destinaron al mantenimiento mayor con trabajos en vías para corregir el desgaste por el uso, así como la atención a trenes, lo que incluyó recuperar siete convoyes para pasar de 27 a 34 carros disponibles.

Desde la estación Tasqueña, una de las cuatro paradas que entregó este lunes —tras dos intentos fallidos, luego de que dos ocasiones tuvo que cancelar la entrega oficial de estas obras debido a las protestas de la CNTE—, junto con General Anaya, Ermita y Portales, Brugada aseveró que esto significa que dos de cada tres pesos que se invirtieron, fueron al mantenimiento del Metro, mientras que 782 millones de pesos, es decir, 35% de los recursos, fueron para mejoras en estaciones (no sólo de a Línea 2), por lo que reiteró que no solamente fueron arreglos superficiales y cosméticos.

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En el portal que habilitó la administración capitalina para transparentar el gasto en la obras mundialistas, se indica —hasta este lunes 22 de junio—, un monto ejercido de mil 694 millones 538 mil 236 pesos, para el rubro de mantenimiento mayor y rehabilitación de material rodante; así como un monto de 768 millones 951 mil 644 pesos para obra pública y renovación de estaciones.

En su oportunidad, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, detalló algunos elementos en los que se gastaron esos recursos, por ejemplo, señaló que se renovó el sistema de iluminación al interior de los trenes; se recuperaron 75% de los vidrios; se cambió el material de rodamiento y se restauraron todos los ventiladores de los 34 trenes que están en servicio de la línea.

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Asimismo, se instalaron torniquetes electrónicos en las estaciones General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución; y se concluyó el mantenimiento y modernización de las salas de máquinas en cárcamos, donde se localiza el equipo de bombeo para el desalojo del agua que capta el sistema de drenaje en todas las estaciones, lo cual implica un monto de 13 millones de pesos.

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Añadió que se invirtieron 60 millones de pesos en la modernización del sistema contra incendios tipo húmedo de todas las estaciones; y se instaló un sistema de videovigilancia, para el que se ejerció un monto de 80 millones de pesos.

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Como parte de la remodelación, en la estación Portales el director del Metro mostró un muro de cerámica “antivandalismo”, al que echó pintura en aerosol que luego eliminó con ayuda de estopa y solvente.

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